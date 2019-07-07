韓國瑜農舍爭議 蘇貞昌：庶民家有豪宅開了眼界

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，雲林縣政府6日表示，將在8日指派農業處人員到場實地了解。中央社記者葉子綱攝 108年7月6日

（中央社記者顧荃台北7日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下雲林縣的農地遭質疑超建違建，行政院長蘇貞昌今天說，韓國瑜號稱庶民，家裡竟然有豪宅，還有室內籃球場，「吼，這真是我第一次開眼界」。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，雲林縣政府6日表示，若是違建就裁罰或拆除。中央社記者葉子綱攝 108年7月6日

蘇貞昌下午出席「第三、四波平復司法不法刑事有罪判決撤銷公告儀式」，會前受訪時表示，農地蓋農舍，只能蓋不超過1/10，如果農地上滿滿的都是豪宅，那都是違章、不合規定。

蘇貞昌說，韓國瑜號稱庶民，家裡竟然有豪宅，而且還有室內籃球場，「吼，這真是我第一次開眼界」。這樣的庶民，台灣人也開了眼界，知道國民黨的標準原來是如此。

對於爭取代表國民黨參選總統的前鴻海董事長郭台銘說，如果當選總統，一定優先把高鐵延伸到屏東，對此蘇貞昌說，總統蔡英文是屏東人，他也是屏東人，「屏東人的需要我們最知道」，他昨天才到屏東視察南迴公路拓寬改善計畫。

蘇貞昌說，高鐵要怎麼做，高鐵要怎麼延伸，政府很負責任的詳細盤點規劃中，蔡總統也在幾個月前就已經告訴屏東鄉親，會有專業的機構完整做好評估之後，向民眾宣布，而不是到選舉的時候才隨口說說。（編輯：林興盟）1080707