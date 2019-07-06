李佳芬名下建物遭質疑違建 雲縣府：違法就拆

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，雲林縣政府6日表示，將在8日指派農業處人員到場實地了解。中央社記者葉子綱攝 108年7月6日

（中央社記者葉子綱、王淑芬雲林縣6日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，雲林縣政府今天表示，將派員實勘，如果是違建就裁罰或拆除。

蘋果日報報導，這筆農地四周以高聳圍牆環繞，地面鋪滿壓力磚，除3層樓豪奢農舍與庭園造景外，無耕地與作物，一旁還蓋出2樓高建物與車庫設施。6月28日李佳芬以避免違法使用造成爭議為由，自行雇工開始拆除2樓高建物與車庫設施，為農舍違建事件止血。

記者實地查訪，現場可見正在施工的車輛及人員，一處建築正在拆除，工人圍起施工禁止進入欄杆，但接受記者訪問時不願發言。

高雄市長韓國瑜妻子李佳芬名下在雲林縣古坑鄉田心段農地遭質疑超建違建，雲林縣政府6日表示，若是違建就裁罰或拆除。中央社記者葉子綱攝 108年7月6日

雲林縣政府農業處長張鴻猷告訴中央社記者，至今沒接到相關檢舉，會在8日指派農業處人員到場實地了解。

張鴻猷表示，將比對建築面積與當初申請是否一致，如果有不同將要求限期改善。如果違反區域計畫法的土地使用相關規定，將移請雲林縣政府地政處處理，如果有違建將由地政處裁罰或拆除。

李佳芬透過高雄市政府發布聲明表示，這棟透天厝是民國88年興建完竣，91年向原住戶透過購買取得作為住家。由於是買賣取得，地上既有建物應屬合法。

她說，之後曾為小孩運動增建一室內空間，為避免是否有違法使用爭議，已委請拆除公司拆除，但一間20年老家、總價約新台幣1000萬元的房子被質疑、炒作，太抬舉他們了。（編輯：李明宗）1080706