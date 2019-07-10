李佳芬農舍爭議待實勘 主建物也遭疑違建

（中央社記者葉子綱雲林縣10日電）高雄市長韓國瑜妻子李佳芬農舍爭議持續，已主動拆除的大門旁2樓建物及車庫遭疑違建，3層樓建物也遭疑違建，雲林縣政府表示，正向古坑鄉公所調閱建物資料，將比對後實勘。

位在雲林縣古坑鄉田心段的李佳芬名下農地，四周圍牆環繞，地面鋪設壓力磚，除了3層樓主建物及庭院造景之外，大門邊原有2層樓建物及車庫已拆除，現場未見耕地或作物。

李佳芬在6月28日以大門邊原有2層樓建物及車庫避免有違法爭議為由，自行雇工拆除，夷為平地；但是，主建物陽台、後側、迴廊等是否違建，也遭外界質疑。

雲林縣政府農業處長張鴻猷指出，李佳芬名下土地及建物遭質疑違建，至今沒有接到任何檢舉，基於新聞已報導，已派員尋找李佳芬所稱民國88年興建完成、91年向原住戶購買的原始資料。

張鴻猷指出，農業發展條例在89年修訂，農業用地農舍興建辦法在90年有新規範，對購買者身分及農舍建築有新規定，為了釐清當初實際情況，已向地政事務所、古坑鄉公所等調閱相關資料，至今尚未找到原始資料。

張鴻猷表示，有關李佳芬名下在田心段的土地及建物，其建築執照、使用執照、土地面積、建物面積等資料需要比對釐清，之後才會敲定實勘時間，目前已著手進行。（編輯：黃世雅）1080710