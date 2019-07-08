郭台銘左批綠操作民調 右打韓朱初選公約非親簽

（中央社記者余祥台北8日電）國民黨總統初選民調今天開始，國民黨總統初選參選人郭台銘說，他本來很有勝算，但因為民進黨操作，現在選情危急；針對未簽初選公約遭質疑，他說，韓國瑜和朱立倫都由他人代簽，建議應5人一起親簽。

郭台銘上午接受廣播專訪，針對外傳民進黨打算在國民黨初選民調灌票給高雄市長韓國瑜，他表示，民進黨確實認為他比較難打，他有消息指出，原本賭盤說他會贏，但因為民進黨在操作，賭盤已經翻轉。

郭台銘批評說，總統蔡英文已經操控了一個自己贏的初選，現在又要操控選一個比較好打的，這樣對他公平嗎，他是唯一可以創造中華民國贏、台灣贏、高雄贏三贏的人，國民黨看到這種現象，為何不阻止。

郭台銘近日一再被質疑未簽初選公約，破壞團結。郭台銘說，當初副主席曾永權拿出公約書，他詢問是否要馬上簽，曾永權說不需要。

郭台銘說，他看的很清楚，高雄市長韓國瑜的公約書是立委參選人孫大千代簽，前新北市長朱立倫的則是前立委高思博代簽，只有孫文學校總校長張亞中和前台北縣長周錫瑋是親自簽名。

他指出，孫大千一拿到公約書就立刻簽名，他是做生意的人，他認為公約書至少要看個5、10分鐘，畢竟這代表承諾，而曾永權也再次強調說，不用馬上簽，可以慢慢看。

他說，後來大家說他不簽，他不知道怎麼解釋，他才會建議曾永權在昨天反鐵籠公投凱道大會師上，讓5人一起簽，但曾永權卻不願意，他呼籲，今天、明天還來得及，黨中央應讓5人一起親自簽名，不要陷他於不義。

媒體追問，是否感到被陰了，若初選未出線，是否可能脫黨參選，郭台銘說，這是假議題，他一直要求凱道簽公約，如果昨天簽了不就沒這回事，大家都說國民黨幫他，但他每個要求都被封殺，現在只是卑微的要求大家一起簽公約，國民黨應該要領導大家團結、贏得勝選才是。

朱立倫日前針對0至6歲國家養、富人稅等議題多次與郭台銘交鋒，朱立倫今天中午將去慈惠宮參拜，媒體詢問，是否有踩場意味，郭台銘說，媽祖照顧所有人，任何人去他都歡迎，差別是在他在媽祖廟長大。

郭台銘在廣播專訪中接受民眾call in，有民眾問到，既然稱韓國瑜兄弟，為何讓前高雄縣長楊秋興說一些傷害韓國瑜的話。

郭台銘澄清，過去楊秋興代表韓國瑜跟他談招商，他一直以為楊秋興是韓國瑜派來的人，後來他們之間發生什麼事他不清楚也跟他無關，他跟楊秋興並無交情。

郭台銘說，他老早就與楊秋興切割，楊也未在他競選團隊中，只是高雄場的政見會楊自己跑來，這他也沒辦法。

另有民眾詢問，為何不捐錢為高雄防疫登革熱，郭台銘說，他對天發誓當初的確有規劃做這個事，想去幫韓國瑜，但他又怕人家說他炫富，媒體不知道會怎麼報，事實上他為老百姓捐這個錢有什麼困難。（編輯：林興盟）1080708