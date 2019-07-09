洪門金平之友會成立 王金平否認要脫黨選總統

（中央社記者吳睿騏桃園9日電）前立法院長王金平今天參加「洪門108將金平之友會」成立大會時指出，沒有發動參選總統連署活動，否認要脫黨參選總統。

王金平中午到桃園出席「洪門108將金平之友會」成立大會前受訪表示，不擔心外界將他與黑道劃上等號，選舉不分黑紅白綠藍，過去洪門曾多次邀請參加活動，他也去過一、二次，其餘都由幕僚代表參加，因為洪門是敬奉關公，「非親有義須當敬，是友無情切莫交」，這也是關公的精神之一。

王金平指出，今天是前立法委員盧嘉辰所主持的順聖宮幫忙成立金平之友會，所以一定要來，選舉本來就是要結合各方面的力量。目前全台已有4、50個金平之友會，可說是遍地開花。

記者提問，外界都在猜測王金平是否會脫黨參選總統。對此，王金平否認要脫黨參選總統，他勤跑基層就是要整合各方力量匯集資源，共同為2020年中國國民黨能重新獲得政權而努力奉獻。

另有媒體報導，王金平昨日出席餐會時，「向在場與會人士漏口風，要求發動連署時要記得相挺」。

王金平指出，這是坊間自行啟動的連署，他才會說既然已經有人啟動，大家都應該配合，這是一種鼓勵，但不代表有人來幫忙就真的要做；他若真要連署，將會是全國遍地開花一起連署。

王金平表示，即使連署100萬張，那也是連署而已，會不會用上它是另外一回事，所以也不必在意這些問題。（編輯：戴光育‭）1080‬709