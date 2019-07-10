郭台銘參訪陳定南紀念園區 籲民眾理性選擇

（中央社記者王朝鈺宜蘭10日電）中國國民黨總統初選參選人郭台銘今天下午參訪陳定南紀念園區，對陳定南只求正義與道理，不問黨派精神感到敬佩，也呼籲選舉是感性過程，但也是理性選擇，大家要冷靜選擇未來。

郭台銘下午先前往宜蘭縣議會拜會宜蘭縣長林姿妙與議長張建榮，郭台銘表示，宜蘭長期被當成台北的後花園，但是除了觀光產業外，也有優秀的人才，應該也可以發展高科技的軟體園區。

郭台銘隨後到陳定南紀念園區參觀受訪表示，參訪陳定南紀念園區是他的心願，陳定南在法務部長任內，有次他曾到佛光山禮佛參拜遇到陳定南，陳定南提到對貪腐的痛恨和查緝弊案要求不分顏色只講是否違法，讓他感到非常欽佩。

郭台銘表示，宜蘭是民主聖地，出了像「陳青天」陳定南只問正義與道理，不問黨派，比照現階段民進黨甚至國民黨應重新檢視人民的利益才是最高的利益，而不是個人的利益，希望大家要站得夠遠才能看到台灣的未來，這週就要決定2020年國民黨的命運，希望民眾能看得遠、想得全。

郭台銘也套用陳定南的話，「如果討人喜歡與受人尊敬無法兩全，我寧願受人尊敬。」並提到自己不可能讓台灣2300萬同胞都喜歡，但他一定替所有人服務，勝利者聯盟就是要不問顏色，只問真理。

郭台銘並在遊客留言簿中引用陳定南名言，「產品可以打折，尊嚴不可打折」，郭台銘多補上一句「民主的價值不可打折」，他認為現在有些人為了勝選，已拋去許多民主價值。

媒體詢問，參訪陳定南紀念園區，是否有消費民進黨領袖疑慮，郭台銘回應，大家自有公斷，但只要對的事不應該分顏色，值得尊敬的人也不該分黨派，只要對台灣未來前途、有幫助都是他學習的對象。

記者提到，中華職棒大聯盟Lamigo桃猿隊交易破局，桃園市政府回應候選人不需因為選情告急，就趁市長鄭文燦在海外進行國際城市交流時，刻意進行政治操作。

對此，郭台銘表示，棒球是台灣的國球，台灣不只產業、科技要國際化，職棒也要國際化，「我是最強的外掛，我可以牽線」，台灣可以借重美國和日本的平台合作，「我不會介入單一球隊，但我關心整個職棒的發展和未來，我介紹的人開價應該是最高的，為什麼不賣，道理是什麼想也知道」。

郭台銘最後表示，2020年選舉大家要理智做出台灣未來的決定，這次參選不求名不求利，願意把自己45年經驗貢獻給這塊土地，他要大聲疾呼，選舉是感性的過程，但也是理性的選擇，呼籲大家冷靜選擇未來。（編輯：張銘坤）1080710