徐國勇：8月底前配發電擊槍給鐵路警察局

（中央社記者蘇木春台中12日電）內政部長徐國勇今天表示，希望今年8月底之前第一批電擊槍，可以先配發給鐵路警察局使用，接著是航空警察局，因人潮較多時，電擊槍使用上會比制式手槍更具安全與成效。

徐國勇今天由內政部役政署長龔昶仁陪同，到台中成功嶺營區，主持替代役第202梯次基礎訓練結訓典禮，此次受訓役男以警校畢業生為主，徐國勇勉勵他們將來從事警察、消防等工作，為民眾打造更幸福安居的生活環境。

徐國勇受訪時表示，電擊槍屬於警械使用條例內警械的一部分，警政署已經採購，因廠商製作需要一點時間，希望有多少就先發放使用，警政署採購的電擊槍有瞄準功能，不須擔心誤擊，且具有錄影蒐證設備，員警在使用上可以更放心。

他指出，希望今年8月底之前第一批電擊槍，可以先配發給鐵路警察局，接著是航空警察局，航空站因通關時人潮較多，安檢時若碰到有歹徒暴力情事，電擊槍使用上會比制式手槍更具安全與成效。

對於鼓勵員警大膽用槍，徐國勇重申警械使用必須明智大膽，另外就是警械使用條例修正，對於使用警械後，警察權利的維護，相關法條很快就會送到立法院，且已成立訴訟基金，當警察因公涉訟給予幫助，他上任後就指示，任何員警因公涉訟，一律免費幫忙請律師。

他說，中央警察大學也有法律系，許多畢業生考上律師，也找回這些優秀律師，任何警察同仁涉及案件，律師服務團立即會給予法律諮詢，真的需要打官司也會全力支援。

徐國勇並視察役男受訓學習初級救護技術員（EMT1）課程成果，他表示，先前就有要求役政署，針對成功嶺的役男必須考取救護證照，證照一輩子用得到，在服役時受訓同時拿到證照，也對未來工作有加分，會持續推廣。（編輯：陳俊碩）1080712