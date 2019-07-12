蔡總統過境美國時間增 路透：顯見川普政府支持

（中央社紐約11日綜合外電報導）總統蔡英文展開自由民主永續之旅，已於今天抵達美國。路透社報導，分析家表示，蔡總統過境美國時間延長，足以凸顯川普政府對她的支持。

報導說，蔡總統出訪前警告，必須堅定守護民主制度，並指台灣面臨來自「境外勢力」的威脅，暗指的正是中國。蔡總統此行已激怒北京當局。而美國國務院先前表示，美方的「一中政策」沒有改變。

蔡總統將在美國待4晚，去程過境紐約停留2天，出訪加勒比海友邦結束後，回程過境丹佛也將待2天。

分析家表示，過境時間延長足以凸顯川普政府對蔡總統的支持，此時她面臨來自北京當局與日俱增的施壓，而華府這一年來也和北京陷入貿易戰。

就在蔡總統預計抵達曼哈頓飯店前不久，一名路透社攝影記者目擊飯店門口有數十名親中和親台的抗議群眾發生肢體衝突，雙方最後被警方分開。

對於是否有人因此遭逮，紐約市警察局（New York Police Department）目前未能立即置評。

蔡總統上次訪美是在3月，但此次停留時間罕見地長，通常她只會因等待轉機而停留一晚。

蔡總統這次啟程之前，在桃園國際機場發表談話。她表示，將與台灣的盟友共享自由開放的價值，並期待為台灣在國際上找尋更大的空間。

蔡總統說：「我們的民主得來不易，現在更面臨境外勢力的威脅與滲透。」但她未具體明說境外勢力為何。

她說：「這些挑戰，也是全世界民主國家共同面臨的挑戰，我們會與理念相近的國家相互的合作，確保民主制制度的穩固。」

報導指出，一直以來，台灣力圖在中國施壓之下，捍衛外交聯盟，目前僅有的17個邦交國中，大多是中美洲、加勒比海或太平洋小國。

蔡總統這趟將出訪加勒比海友邦海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖露西亞。她今天在紐約會見友邦駐聯合國代表。

美國國務院形容蔡總統此行為「私人且非正式」，且美國在台協會主席莫健（James Moriarty）在紐約迎接她。被問及蔡總統是否會與任何美方官員聯繫時，國務院並未回應。

美國在台協會台北辦事處前處長包道格（Douglas Paal）說，蔡總統過境時間延長顯示，美國認同她與北京打交道時展現的「謹慎與克制」。

包道格說：「以大方的過境待遇來強化這樣的想法是合理的。」他還說：「這也是在…向中國傳達訊息。美國政府認為，蔡總統在美中台關係架構方面行事具責任感。」

包道格表示，川普政府尚未就美國傳統對台方式表明有任何重大轉變，但情勢可能隨美中關係惡化產生變化。

他說：「這就像一台引擎一直高速空轉。川普沒有讓齒輪接合，但較低層級一直有許多動作欲讓關係升級。大方向因此尚未見變化，但這隨時都可能發生，帶來不可預期的後果。」（譯者：王品軒/核稿：盧映孜）1080712