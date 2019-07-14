美國務院宗教自由部長級會議 台官員再獲邀出席

（中央社記者侯姿瑩台北14日電）美國國務院將於16日至18日舉辦第二屆「促進宗教自由部長級會議」，台灣再度獲邀與會；駐美國代表高碩泰將與台灣首任宗教自由無任所大使布興．大立共同出席，推動國際宗教自由。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）將主持16日至18日在華府舉行的第二屆「促進宗教自由部長級會議」。外交部表示，台灣今年再度應邀與會，駐美代表高碩泰將與台灣首任宗教自由無任所大使布興．大立共同出席，與其他來自120國及相關國家組織的官員、代表互動交流。

外交部發言人李憲章指出，希望透過參與會議，分享台灣維護自由、民主、人權等普世價值的承諾、經驗，並與理念相近國家共同合作，推動國際宗教自由。

美國國務院2018年7月舉辦首屆「促進宗教自由部長級會議」，高碩泰與內政部官員共同與會。會中發布「波多馬克行動計畫」（Potomac Plan of Action），呼籲與會各國設立宗教自由無任所大使；也成立「國際宗教自由基金」（International Religious Freedom Fund），用以推動全球宗教自由。

為響應美國倡議，外交部3月宣布，總統蔡英文同意遴聘玉山神學院院長布興．大立擔任首任宗教自由無任所大使，協助政府推動與理念相近國家及全球公民社會，在宗教自由議題方面加強合作。

外交部說，政府將捐助美國國務院「國際宗教自由基金」，預計自今年開始，分5年捐助，每年捐助20萬美元。

此外，去年首屆促進宗教自由部長級會議後，美國鼓勵各國舉辦區域性宗教自由公民社會對話。台灣首先響應，由外交部委託台灣民主基金會於3月在台北舉辦區域性宗教自由公民社會對話，美國國際宗教自由無任所大使布朗貝克（Sam Brownback）來台與會。（編輯：郭萍英）1080714