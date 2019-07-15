吳敦義黨中央營造團結 郭台銘朱立倫未出席

（中央社記者劉冠廷、王承中、游凱翔台北15日電）高雄市長韓國瑜民調勝出，將代表國民黨角逐2020總統，黨主席吳敦義今天上午和韓國瑜及參選人周錫瑋、張亞中召開記者會，營造團結氣勢；但前鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫都未參與。

周錫瑋在致詞時形容韓國瑜是「六祖惠能」，他表示，韓國瑜最近瘦了許多，希望大家能一起替韓國瑜分憂、擋子彈。他在致詞完後與韓國瑜緊緊擁抱，象徵團結。

張亞中則提出，「理念是團結的基礎」。他認為以個人領導或利益為號召的團結、以憎惡民進黨為訴求的團結，都必然極為脆弱。國民黨必須用理念來引導團結，團結在共同的理念之下。

最後，在吳敦義的帶領下，韓國瑜、周錫瑋、張亞中，以及國民黨副主席曾永權、郝龍斌一起拉起手，高呼「國民黨加油」、「韓國瑜當選」的口號。

國民黨上午公布總統初選民調結果，由韓國瑜勝出，吳敦義之後率參選人韓國瑜等人召開記者會，但朱立倫、郭台銘未出席，朱立倫選擇自辦記者會對外說明，郭台銘原本也要開記者會，但今天上午臨時宣布將改發聲明。

國民黨立法院黨團在初選結果出爐後，發出新聞稿表示，除了表達對於韓國瑜的期許與全力支持外，也認同所有參選人均為黨內重要資產，必須加以珍惜與善用，初選過後即是團結的開始，呼籲全黨上下齊心努力，以贏得明年大選為共同唯一目標。

面對未來的選戰，國民黨立委柯志恩表示，團結都不一定會贏了，何況是不團結，國民黨沒有分裂本錢。

柯志恩說，未來希望如另外一位總統初選參選人朱立倫所說的，國民黨沒有分裂的本錢；而郭台銘最愛的中華民國，國民黨是最有能力可以力守的，因此希望郭台銘能夠提供韓國瑜，在經濟、財經上建議以及政見，由韓國瑜來落實。

國民黨立委陳學聖說，不清楚這民調是不是有其他陣營在操作，但藍營內部，期望韓國瑜能夠出來的聲音是非常高的；他認為，再經過1、2個星期，民調恢復常態之後，就可以去分析觀察藍綠之間真正的差距，了解如何去應對。

談及國民黨將如何贏得大選，陳學聖說，團結是最重要的力量，也許有人會懷疑韓國瑜在治國上的能力，因此接下來就是要去補充國政團隊的陣容，讓問政展現高度，符合人民的期待。

國民黨立委林奕華表示，初選勝出不是戰役的結束，而是真正肩負責任的開始。她呼籲所有初選參選人的支持者，為了國家的永續發展、為了人民的安居樂業，一定要團結，在2020下架民進黨。（編輯：蘇龍麒）1080715