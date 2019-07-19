白綠合作可能性 總統：一時間沒想到這個問題

總統蔡英文（中）訪問聖露西亞18日（當地時間）第2天行程，被詢及白綠合作可能性，總統說，一時間沒想到這個問題。中央社記者張新偉聖露西亞攝 108年7月19日

（中央社記者溫貴香聖露西亞18日電）總統蔡英文今天對於喜樂島將組黨表示，台灣人必須合作與團結，團結是最重要原則；被詢及白綠合作可能性，總統說，一時間沒想到這個問題。

蔡總統訪問聖露西亞第二天行程，下午出席國士壘人力資源發展中心落成典禮後受訪做了以上表示。

民視前董事長郭倍宏號召成立的喜樂島聯盟將組黨，總統是否與獨派進行整合，總統表示，出訪從事外交活動可以感受到中國對台灣的打壓，確實台灣人必須合作與團結，才能面對很多的挑戰，相信團結是最重要的原則。

結束出訪後是否與獨派大老再談談，總統表示，持續都有溝通，這些大老們有諒解與體諒的心，也都了解團結的重要性。

2020總統大選如何拉開與國民黨總統擬參選人韓國瑜的民調差距，總統表示，作為現任總統就是要努力把國家的事情處理好，未來仍會持續努力工作，把一位總統該做的事情做好。

記者問前總統陳水扁認為蔡英文為求2020勝選可能把他再度關回監獄，是否覺得陳水扁想太多，蔡總統表示，這是第一次聽到這樣的說法。記者追問有什麼話想對陳水扁說，總統表示，一時沒想到。

被詢及台北市長柯文哲批評總統又批行政院長蘇貞昌，總統表示，應該把自己工作崗位上該做的事情做好。被詢及白綠合作的可能性，總統說，一時之間沒想到這個問題。（編輯：徐崇哲）1080719