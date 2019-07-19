羅文嘉：旺中勿用濫訴恫嚇回應社會質疑

（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨秘書長羅文嘉今天說，很遺憾看到旺中集團動用媒體公器及提告手段，恫嚇質疑旺中公正性的國內外媒體及個人。他衷心希望旺中集團勿再以濫訴手段，製造寒蟬效應。

羅文嘉今天透過臉書發表聲明指出，很遺憾看到旺中集團再次動用其媒體公器及提告手段，恫嚇質疑其媒體公正性之國內外媒體及個人。這也印證台灣迫切需要一套完整因應中共滲透的相關機制。

他說，媒體的公正性應禁得起社會檢驗。濫用媒體公器打壓社會質疑意見，除有違新聞倫理與新聞自由的真諦，更是對言論自由的傷害。羅文嘉衷心希望旺中集團珍惜台灣得來不易的新聞與言論自由，勿再以濫訴手段，製造寒蟬效應。

另外，民主進步黨發言人周江杰今天也透過新聞稿表示，言論自由是人民的基本權利，憲法明文保障，國家理應給予最大限度的維護。

周江杰指出，旺中集團於2012年反媒體壟斷期間就對許多在網路上合理評論旺中集團的民眾提出刑事告訴，使無辜民眾疲於奔命。如今旺中集團故技重施，企圖透過對國內外媒體新聞從業人員、轉載新聞的個人及羅文嘉提告，傷害言論自由。

周江杰表示，敬請各界一同關心今天旺中集團提告的對象。包含「紅色滲透」一書作者何清漣、英國金融時報及Taiwan primaries highlight fears over China’s political influence一文作者席佳琳、轉載該報導的中央社及所有轉載該報導的新聞從業人員及個人等，共同捍衛憲法所保障的言論自由。（編輯：楊凱翔）1080719