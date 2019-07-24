卓榮泰：與公民社會合作 防止假訊息入侵

（中央社記者葉素萍台北24日電）民進黨主席卓榮泰今天說，台灣基層組織面臨第一線的紅色滲透風險，應該與公民社會合作，建立管理機制，防止銳實力與假訊息入侵；針對易受假訊息攻擊的群體，提供正確資訊，同時也保障言論自由。

民進黨中常會今天邀請中央研究院社會學研究所研究員林宗弘專案報告「威權銳實力：中共對台統戰政策的轉型與因應」。

民進黨發言人李問會後轉述卓榮泰談話指出，台灣與中國在地理位置上，僅一海之隔，又居重要的戰略地位。中國威權銳實力一方面管制網路，一方面發動媒體與組織，操控輿論及假訊息，用來誤導或分化民主國家的公眾意見，達成威權國家的政治目的。

卓榮泰表示，越靠近中國的鄰國，更容易被攻擊。所以，目前台灣被瑞典哥登堡大學跨國資料庫，列為全世界遭受外國假訊息攻擊的第一名，這顯示了多年來的紅色滲透，已然成為台灣社會不安定的來源。

卓榮泰說，台灣基層組織活力十足，但也面臨第一線的紅色滲透風險，各種組織都可發現被假訊息攻擊的現象。台灣在反假訊息的實際作為，應該與公民社會合作，建立管理機制，防止銳實力與假訊息入侵；針對易受假訊息攻擊的群體，提供正確資訊，同時也保障言論自由。

他說，立法院已完成「國安五法」的修法，更加完備所需的法源基礎，可進一步確保台灣民主社會的永續。面對紅色滲透無孔不入，民進黨會堅守民主自由的價值，與公民社會站在一起，捍衛台灣人民共同的生活方式。（編輯：蘇志宗）1080724