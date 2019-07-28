藍全代會通過黨章修正 總統免兼黨主席

（中央社記者劉冠廷、王承中、余祥台北28日電）國民黨今天召開全代會，通過國民黨黨章修正案，刪除總統兼任黨主席的相關條文，並新增黨主席指定5縣市長為中常委，讓具有民意基礎的人進入決策圈。

國民黨今天在板橋體育館召開第20屆第3次全國代表大會，其中，有關刪除黨章中兼任黨主席條款一案，受到外界矚目，藍天行動聯盟則是一早就在場外表達抗議，前黨主席洪秀柱稍早在會前接受訪問時，也直言時機不宜。

就算刪除兼任黨主席條款一案黨內仍有部分雜音，在本次全代會前夕，據了解，黨中央透過複式動員的方式，如縣市黨部主委向反彈的黨代表疏通，力求今天能順利通過黨章修正案。

最終，在今天全代會的二次會議中，順利通過刪除總統兼任黨主席的黨章修正案，將「本黨黨員為總統時，自其就任總統之日起即兼任本黨主席，卸任總統時亦同免兼認知，不適用本條相關選舉產生及任期之規定。新任主席就職，原任主席之任期同時屆滿」等相關文字刪除。

今天的黨章修正案中，也順利通過新增黨主席指定5縣市長為中常委一案，讓具有民意基礎的人進入決策圈。

此外，黨章原規定撤銷黨籍由考紀會決議後執行，今天也修正為由考紀會議決並由中常會核定後執行；在停止黨權、黨權報考紀會核備改為核定後執行，以確保黨員權益。（編輯：楊凱翔）1080728