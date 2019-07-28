國民黨全代會正式提名韓國瑜 參選2020總統

（中央社記者余祥、劉冠廷、王承中台北28日電）國民黨全代會今天登場，經黨代表起立鼓掌通過後，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。

韓國瑜發表演講時表示，保衛中華民國戰役才開始，將會是一場驚心動魄，攸關中華民國存亡、台灣下一代的生死大戰，外人以為他心中充滿歡喜，其實他帶著無比沉重心情，這是千斤萬擔，壓在肩頭上責任。

他表示，全體人民要做出莊嚴選擇，要選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國，要選擇遵循憲法還是破壞憲法，要選擇奮發向前還是原地踏步，要選擇發展經濟還是綑綁民主，要選擇兩岸和平還是台海危機。韓國瑜呼籲，明年大選，選的不是顏色，選的是方向。（編輯：楊凱翔）1080728