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國民黨正式提名韓國瑜參選2020
國民黨28日舉行全代會，通過提名高雄市長韓國瑜參選總統，黨內高層齊聚，但初選落敗的鴻海前董事長郭台銘缺席。
國民黨正式提名韓國瑜參選2020
新聞專題
國民黨正式提名韓國瑜參選20201/2

國民黨全代會正式提名韓國瑜 參選2020總統

最新更新：2019/07/28 11:29
國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，經黨代表起立鼓掌通過後，正式提名高雄市長韓國瑜（左）為2020總統參選人。中央社記者郭日曉攝　108年7月28日
國民黨28日在新北市板橋體育館舉行第20屆第3次全國代表大會，經黨代表起立鼓掌通過後，正式提名高雄市長韓國瑜（左）為2020總統參選人。中央社記者郭日曉攝　108年7月28日

（中央社記者余祥、劉冠廷、王承中台北28日電）國民黨全代會今天登場，經黨代表起立鼓掌通過後，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人。

韓國瑜發表演講時表示，保衛中華民國戰役才開始，將會是一場驚心動魄，攸關中華民國存亡、台灣下一代的生死大戰，外人以為他心中充滿歡喜，其實他帶著無比沉重心情，這是千斤萬擔，壓在肩頭上責任。

他表示，全體人民要做出莊嚴選擇，要選擇捍衛中華民國還是毀掉中華民國，要選擇遵循憲法還是破壞憲法，要選擇奮發向前還是原地踏步，要選擇發展經濟還是綑綁民主，要選擇兩岸和平還是台海危機。韓國瑜呼籲，明年大選，選的不是顏色，選的是方向。（編輯：楊凱翔）1080728

中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，將正式提名高雄市長韓國瑜（左）代表國民黨參選2020年總統大選。中央社記者郭日曉攝　108年7月28日
中國國民黨第20屆第3次全國代表大會28日在新北市板橋體育館舉行，將正式提名高雄市長韓國瑜（左）代表國民黨參選2020年總統大選。中央社記者郭日曉攝　108年7月28日
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