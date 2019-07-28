民進黨規劃928辦全代會 為2020大選造勢

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，規劃928黨慶當天將舉辦全代會，這也是民進黨面對2020大選的第一場總統立委大型造勢活動，在此之前黨部將完成與總統競總、府院黨團整合，協同作戰。

國民黨今天舉行全代會，正式提名高雄市長韓國瑜為2020總統參選人，挑戰總統蔡英文連任。面對2020大選，羅文嘉今天受訪指出，總統競選總部的架構陸續成形，區域立委則還有22個選區還未完成提名；在928民進黨黨慶之前，未提名的立委徵召區要完成提名，府、院、黨、黨團、競總分工要整合完成，協同作戰，包括競選政見、政策、訴求也要完成。

民進黨積極經營青年選票，羅文嘉表示，黨部目前培訓2個梯次的青年選戰特派員，未來將成立總統立委選舉的青年總部，這群青年選戰特派員，一部分人會派到青年總部，另外則會根據需求，派到總統、立委的總部，協同作戰。

民進黨青年發展部主任顏若芳受訪指出，「2019青年入陣：選戰特派員」計畫已培訓近160名學員。青年入陣是「把聲量轉成力量」的方式，年青人的渲染力強，不僅和同年齡層可以溝通，年輕人的熱情活潑也可以打動長輩。

另一個鎖定的族群是婦女，羅文嘉說，「阿母」是一個家庭的靈魂，媽媽的角色需要三頭六臂，政府要伸出一隻手臂協助她們，他預計請婦女部與其他部門組專案小組，了解媽媽們的需要，提出訴求。

在婦女這塊，民進黨婦女發展部主任蔡宛芬受訪也提到，婦女部之前已經完成新住民幹部培力營，接下來將到各縣市，以小型座談會方式把新住民姊妹找來，近距離接觸，讓她們了解民進黨在新住民這塊的政績。

蔡宛芬說，「DPP姊妹幫」是去年參與縣市長選舉輔選活動的成員，也包括各縣市姊妹後援會幹部，7、8月間將號召「DPP姐妹幫」成員回來重新整隊，9月舉辦幹部營，並正式啟動輔選活動。

此外，民進黨8月起將陸續展開反紅色滲透基層座談。羅文嘉解釋，反紅色滲透議題，不是為了這次選舉，而是為了台灣民主的永久發展，台灣不能一直處在敵國的滲透下卻沒有知覺，政黨的角色是提升國民對這些問題的免疫與抵抗能力，「而選舉是最好的運動過程」。（編輯：趙蔚蘭）1080728