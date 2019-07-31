韓國瑜8/3桃園參香祈福 市黨部暖身力挺

中國國民黨桃園市黨部31日舉行記者會，呼籲大家全力支持國民黨總統參選人韓國瑜，希望讓全國看到韓國瑜在桃園的高人氣，終極目標則是將韓國瑜送進總統府，讓國民黨桃園市6席立委全上、國會席次過半。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）國民黨總統參選人韓國瑜將在8月3日到桃園市參香祈福，國民黨桃園市黨部今天公布當天的10個行程，呼籲大家全力支持韓國瑜，讓全國看到團結的力量，讓國民黨桃園市6席立委全上。

在國民黨桃園市黨部主委楊敏盛、桃園市議會議長邱奕勝的帶領下，黨籍立委提名人選手持起跑槍喊出「藍軍起跑、桃園領航」口號，並與市議員們齊喊國民黨勝利、民進黨下台、韓國瑜凍蒜等口號，為韓國瑜8月3日的參香祈福活動暖身。

桃園市議會議長邱奕勝受訪表示，高雄市長韓國瑜已獲得國民黨全代會提名為總統參選人，韓國瑜獲得提名後首站就到桃園市，8月3日將以6名立委提名人的選區作為行程重點，規畫10場參香祈福行程。

邱奕勝表示，國民黨希望讓全國看到韓國瑜在桃園的高人氣，終極目標則是將韓國瑜送進總統府，讓國民黨桃園市6席立委全上、國會席次過半。預計第一站的龜山區壽山巖將湧入2萬人，而最後一站的中壢區興仁公園造勢活動，現場可容納約5萬人，不過預估支持者將擠爆現場。

國民黨桃園市黨部主委楊敏盛表示，桃園市黨部已順利完成6名立法委員的提名作業，未來在總統參選人韓國瑜的領導下，要喚起民眾的信心，支持國民黨重返執政，這是一段艱苦的路程，但也是邁向光榮、重返榮譽的路程。拜託大家團結一致、邁向成功。

楊敏盛說，桃園市從早上10時35分起，有龜山壽山巖、桃園景福宮、桃園慈護宮、中壢仁海宮、大園仁壽宮、楊梅三元宮、平鎮義民廟、龍潭龍元宮、八德龍山寺及最後一站的興仁公園共10個停留點，而中午停留新屋區范姜古厝用餐，因場地狹小不開放民眾參與。（編輯：林沂鋒）1080731