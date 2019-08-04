香港罷工前夕 台灣人權團體籲港府停止暴力鎮壓

（中央社記者葉素萍台北4日電）香港反送中陣營5日將發動罷工、罷市、罷課「全港三罷」行動，並同時在7個地區舉行集會。台灣人權促進會等民間團體今聲援港人，呼籲港府停止任何暴力鎮壓，盡速回應民間訴求。

台灣人權促進會、台灣青年民主協會、蔡瑞月舞蹈社、民間司法改革基金會、永社、香港邊城青年、基督長老教會、人權公約施行監督聯盟等團體今天共同出席「挺人權 撐香港 護民主：台灣聲援香港民主系列行動」。

他們說，後續在台灣也將舉辦一系列聲援活動，包括各地各校自主發起的「連儂牆」，以及8月11日下午的人體排字行動。

今天的聲援活動現場，蔡瑞月舞蹈社以行動藝術，表達對香港的關注，用舞蹈呈現出「東方之珠」自從自己的土地主權交給邪惡獨裁政權管理後，生活逐步陷入困頓，往昔的文化發展和自由也被邪惡獨裁政權所剝奪，青年開始挺身而出抵抗暴政的過程。現場所有團體並以繞行濟南教會的方式，為香港祈福。

台灣人權促進會秘書長邱伊翎認為，港府對於集會遊行的處理不當，對於民間訴求沒有具體回應，又對於民眾起訴最高長達10年徒刑的暴動罪，都是造成香港人持續上街的原因。

人權公約施行監督聯盟執行長黃怡碧指出，台灣政府必須盡人權與人道義務，回應香港近來的人權危機。雖然台灣遲遲未能通過難民法，但自2009年起就已受到公民與政治權利國際公約的拘束。對於因涉及香港有關集會與示威活動的倡議人士，應最大程度協助與允許入境台灣；入境台灣後，更應協助其合法停留與居留台灣，並給予維持尊嚴與適當生活水準的各項支持與協助。

台灣青年民主協會秘書長張育萌表示，香港人民退無可退、守無可守，台灣人見此情況，更應警惕在心。香港是民主防衛的前線，而台灣人與香港人共同面對著中國勢力的入侵，是一同面對入侵的戰友。（編輯：張良知）1080804