官兵酒駕隱匿未報297人 國防部：依規定懲處

（中央社記者王承中台北6日電）國防部今天針對官兵涉犯酒駕卻隱匿未報表示，目前現役官兵涉犯酒駕卻隱匿未報者尚有297人，已於7月26日通知各單位依規定辦理懲處，並追究隱匿未報，嚴肅軍風紀律。

根據審計部日前公布107年度中央政府總決算審核報告指出，國防部提報民國104至107年間的酒駕數字共有477人次，但若交通部公路總局提供資訊檔案篩選其中具有軍人身分者，酒駕案例卻高達4720人次，顯示國軍酒駕人員向部隊隱匿不報的情況嚴重，亟待檢討改善。

國防部今天發布新聞稿表示，審計部公布的104年至107年期間涉犯酒駕人員資料，經比對軍職及聘雇人員計有4720人次，國防部已列管480人，其餘與審計部公布資料有差距的部分為「尚未服役、已經退役」期間肇生酒駕案件，或是非國防部所屬單位人員，以及肇案後隱匿未報辦理退伍等人員。

國防部指出，經查目前涉犯酒駕隱匿未報仍在服役者尚有297人，國防部已於7月26日通知各單位要求依規定辦理懲處，並追究「隱匿未報」，務求毋枉毋縱，嚴肅軍風紀律。

國防部表示，後續將協調交通部建立通報平台，提供違反「道路交通管理處罰條例」名冊，經核校後，若涉隱匿未報人員，將依規定嚴懲。

國防部指出，防制酒駕工作向來為國軍要求重點，為貫徹政府「酒駕零容忍」政策，國防部配合立法院3月26日修正「道路交通管理處罰條例」，提高酒駕懲罰標準，於5月8日修訂懲罰參考基準，提高行政懲度，凡酒精濃度0.25毫克以上者，核予「酒駕汰除、肇事撤職」處分，以遏止酒駕行為。（編輯：張均懋）1080806