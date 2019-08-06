副總統：台商回台投資逾5000億 創4.4萬就業機會

（中央社記者溫貴香台北6日電）副總統陳建仁今天表示，因應美中貿易戰帶來的挑戰與衝擊，政府今年1月推動「歡迎台商回台投資行動方案」，截至8月2日，台商回台投資總額已突破新台幣5000億元，預計可帶來近4萬4000個國內就業機會。

陳副總統上午接見「北美洲舜裔篤親總公所回國訪問團」時表示，對於僑領們風塵僕僕回到台灣，以實際行動表達對中華民國的支持，他要代表蔡總統表達問候，並誠摯歡迎僑領們回到台灣訪問。

副總統表示，中華民國台灣不僅在經濟發展方面有亮眼的成績，在自由、民主與人權的成就，也受到舉世矚目，尤其，台灣對民主價值的擁抱，已為海外所有華人展示了一條更好的道路。

副總統說，蔡總統上任以來積極推動各項改革，努力提升台灣的國際競爭力，強化創新研發的能量。3年來，不只司法改革、年金改革、社會住宅、長照2.0等已經陸續到位，政府大力推動的「5加2產業創新計畫」帶領產業轉型，以及「前瞻基礎建設計畫」投入公共建設來擴大內需，目前也都逐步看到各項成果。

他並說明，為了因應美中貿易戰所帶來的挑戰與衝擊，政府在今年1月推動「歡迎台商回台投資行動方案」，以企業需求為導向，整合土地、水電、人力、稅務及資金等政策措施，積極為台灣的經濟動能注入新的活水。到8月2日為止，台商回台投資總金額已經突破新台幣5000億元，預計可以帶來將近4萬4000個國內就業機會。

談及台灣在國際上的表現，副總統表示，根據「世界經濟論壇」（WEF）所公布的「2018年全球競爭力報告」，台灣的「創新能力」排名亞洲第1，與德國、美國、瑞士並列為全球4大「超級創新國」；這代表台灣過去這段時間的努力已受到國際社會肯定。

副總統表示，面對中共無所不用其極的各種威嚇，台灣從來沒有退縮過，3年多來，在總統領導的執政團隊及全體國人共同努力下，台灣非常努力維護國家主權及尊嚴，帶領國家走向世界，讓台灣與國際社會成員的實質交流大幅提升，增進國際能見度。

副總統強調，政府非常重視海外僑胞，也珍惜大家與中華民國的歷史情感，僑領們不僅是僑社重要菁英，也在美國主流社會多所貢獻，期盼僑領們在海外當政府最有力的後盾，繼續為國家未來的前景貢獻心力。（編輯：李信寬）1080806