綠將成立大選青年總部 整合虛實搶攻年輕票

（中央社記者溫貴香台北10日電）2020搶攻年輕選票，民進黨除將成立大選青年總部，未來並將進行「虛實結合」，成立實體據點，透過各種活動，讓年輕人發聲，將網路聲量具體化。

民進黨秘書長羅文嘉表示，已培訓2個梯次的青年選戰特派員，未來將成立總統立委選舉的青年總部，這群青年選戰特派員，一部分人會派到青年總部，另外則會根據需求，派到總統、立委的總部，協同作戰。

民進黨青年發展部主任顏若芳表示，「2019青年入陣：選戰特派員」計畫已培訓近153名學員。青年入陣是「把聲量轉成力量」的方式，年輕人的渲染力強，不僅和同年齡層可以溝通，熱情活潑的作風也可以打動長輩。

她舉例最近設定「紅色滲透」的議題，請選戰特派員自己設定題目內容進行街訪，如何在最短的時間讓民眾了解紅色滲透所指為何、對台灣的傷害、為什麼台灣人要站出來等，最近在北中南的菜市場或商圈，針對不同年齡層進行說服，不是年輕人打工形式，讓年輕人實質參與，成為夥伴關係。

黨政人士表示，40歲以下估計占投票人口超過1/3，2020年這群煩惱未來的年輕世代票數超過700萬票，絕對是搶攻主軸，總統蔡英文積極經營網路社群平台，網路聲量倍增，粉絲數或按讚數領先其他政治人物，未來要將網路虛擬世界與現實社會做虛實結合。

他表示，可能設立一個據點，類似打卡點或是沙龍，形式目前尚未定案，讓年輕人可以在實體的據點舉辦各項活動、文宣發想等，把網路社群具體化，讓年輕人更有行動力。

在政策方面，黨政人士表示，稅改政策大幅調高綜所稅4項扣除額、興建社會住宅、擴大發放育兒津貼等，這些政策都讓年輕人有感，未來針對首投族也會擬定策略，擴大爭取青年族群的支持。（編輯：郭萍英）1080810