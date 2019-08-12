吳濬彥薛呈懿魏筠入陣 民進黨將設青年總部

民進黨秘書長羅文嘉（右）12日舉行記者會，公布由曾參與太陽花學運的民進黨社團部主任吳濬彥（左）、前宜蘭縣議員薛呈懿（左2）接任發言人；政治受難者魏廷朝的女兒魏筠（右2）接任民進黨客家部主任。中央社記者謝佳璋攝 108年8月12日

（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨秘書長羅文嘉今天宣布由吳濬彥、薛呈懿接任青年部正、副主任並兼任發言人，魏筠接任客家部主任；羅文嘉說，未來將成立青年總部，由青年主政，打一場有理念、感動人心的選戰。

羅文嘉今天偕同副秘書長林飛帆召開中央黨部主管人事公布記者會。

吳濬彥、薛呈懿都曾參與太陽花學運；吳濬彥今年31歲，3月被延攬擔任民進黨社團部主任，現在接任青年部主任；現年29歲的薛呈懿在25歲時曾當選全國最年輕議員；現年39歲的魏筠則是政治受難者魏廷朝的女兒。

羅文嘉表示，今天是國際青年日，特別選在今天公布3位年輕的主管，為了配合接下來的總統及立委選戰進行局部人事調整。而未來在青年總部工作上，希望能結合更多的年輕朋友，打一場有理念、感動人心的選戰。

吳濬彥表示，很榮幸能夠在抗中保台的關鍵時刻加入民進黨，並擔任發言人及青年部主任。過去他是來自工廠的勞動者，做過非常多社會基層工作，能充分體會台灣所面臨的困難，不僅是國際情勢劇烈變化、中國外部威脅，還有內部需要改革的地方，民進黨執政做了非常多的改革，但還有很多努力空間，他期許跟大家一起努力。

薛呈懿感謝民進黨在關鍵時刻，讓這麼多關心台灣、地方發展的年輕朋友有機會投入民進黨，選擇能夠發揮、參與的戰鬥位置，為抗中保台以及整個台灣未來發展一起努力，也希望有更多年輕朋友與民進黨站在一起，為台灣一起工作與努力。

魏筠表示，有越來越多客家青年投入地方創生產業，用獨特的文化，為台灣進軍國際，她希望民進黨在客家年輕人這一塊可以挖掘出更多票源，守護台灣民主，爭取2020年總統大選的勝利。

羅文嘉說，民進黨原本有4位發言人，再新增2位發言人，除了增加戰力之外，原有的4位發言人，有人可能投入立委艱困選區，因此提早做準備；原客家部主任周江杰今天正式接下新聞部主任，若未來周江杰受命到新竹縣參選立委，新聞部工作可能會卸下來，另補新人。

羅文嘉指出，8月21日將召開下次中執會，在此之前，現今未確認的艱困選區，包括台北、新北、苗栗等地區會陸續完成徵召，所以這波人事的機動調整會比較有彈性，青年總部預計在9月選舉特別預算通過後執行。

另外，媒體也詢問，總統蔡英文日前在高雄推薦立委管碧玲出任不分區，民進黨不分區時程規劃為何；羅文嘉說，會在8月底區域立委提名結束之後，才會展開不分區提名作業，「這個應該是到9月之後的事」，包括總統在內任何人都能提出人選，但最後仍要按民進黨作業程序完成。

他又說，管碧玲因為高雄立委選區合併席次減少，再加上管碧玲在立院表現有目共睹， 推薦她的人很多，但相關作業要8月底完成區域立委提名後，才會展開。（編輯：李信寬）1080812

民進黨秘書長羅文嘉（後左）、副秘書長林飛帆（後右）12日出席中央黨部主管人事公布記者會，介紹青年部主任兼發言人吳濬彥（後左2）、青年部副主任兼發言人薛呈懿（後左3）、客家部主任魏筠（後左4）。中央社記者謝佳璋攝 108年8月12日