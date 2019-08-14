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首頁 / 政治

卓榮泰：政府重視青年 絕對不是只有口號

最新更新：2019/08/14 16:42

（中央社記者葉素萍台北14日電）民進黨主席卓榮泰今天說，政府重視青年，絕對不是只有口號，會用具體行動讓政策順利推動。年輕朋友對民進黨有許多期許甚至不滿。民進黨會聆聽年輕人的意見，持續做得更好。

民進黨中常會今天邀請好食機農食整合有限公司營運顧問謝昇佑、樁萱農場青農高華埜專題報導「青年與農創」。

民進黨發言人李晏榕在中常會後轉述卓榮泰談話指出，民進黨重視年輕人才的發掘及培育，從黨務主管到各部門同仁都趨向更年輕化，同時在各項施政上，也特別重視年輕人。今天現身說法的青年農民高華埜，就是一個很好的例子。

卓榮泰說，總統蔡英文上任之來，提出多項嘉惠農業的政策，包含了青農創業貸款、農機補助、有機補助、農民保險、職災保險等等，讓農業系統更加安定，讓台灣的農業走得更穩健。

他說，行政院農委會積極推動「回農計畫」，鼓勵青年發掘農村相關問題並導入創意構想，由青年或青年代表組成團隊或相關組織共同合作方式，讓更多的青年能夠回留服務農鄉。

卓榮泰表示，未來政府可以協助的不僅只有第一線的農業生產者，更有製造者、運送者、產銷者等等，也會發展出新的社會網絡關係，鼓勵更多的新創中介組織，協助青年農民。

他強調，政府重視青年人，絕對不是只有口號，會用具體的行動讓政策可以順利的推動。年輕朋友對民進黨也還有許多期許，甚至不滿。民進黨會聆聽年輕朋友們的意見，再持續做得更好。

卓榮泰也提到，希望行政院農委會能夠協助在產銷通路、市集的分級管理與佈點上，積極規劃並給予協助。（編輯：楊凱翔）1080814

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