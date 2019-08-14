傳辦公室主任選汐止 黃國昌：當然支持

（中央社記者王揚宇台北14日電）時代力量立委黃國昌尚未表態是否參選明年區域立委，外傳黃國昌將派出辦公室主任賴嘉倫參選新北市汐止選區，而黃國昌也在臉書社團發文說，賴嘉倫與地方團隊決定參選「我當然支持」。

賴嘉倫今天則在媒體聯絡群組表示，感謝大家的關心，將在20日召開記者會說明。

時代力量因太陽花學運而起，社會給予高度期待，讓時力在2016年立委選舉時拿下3席區域立委、2席不分區立委，其中一席區域立委就是新北市第12選舉區的黃國昌。

昨天有媒體報導，黃國昌確定不選汐止區立委，由賴嘉倫出戰，而賴嘉倫也在台灣銀行汐止分行成立「立委擬參選人政治獻金專戶」；對此，黃國昌國會辦公室昨天晚間表示，時間到了會正式向大家報告。

而黃國昌在他的臉書官方後援會（不公開社團）寫下，關於賴嘉倫，他是辦公室第一把交椅，法案、質詢、弊案，立法院大概沒有幾個立委能力比他強；那些批評他的人，恐怕才是半桶水，「他與地方服務團隊決定參選，我當然支持。」

黃國昌也說，關於自己，大家不必擔心。他與選民的契約是4年，過去這段時間從未鬆懈，未來也不會。

此外，時力台北市立委參選人陳雨凡今天受訪指出，如果黃國昌不選區域、放棄基層，黨也無法有勇氣面對、做出抉擇，時力同意黃國昌的路線，就是同意犧牲區域的路線，她不能接受。

黃國昌表示，他既未參與提名小組，也不是決策委員，無從回應。

另外也有網友在臉書分享一篇標題為「恐釀退黨潮，陳雨凡：黃國昌應負最大責任」的新聞連結；黃國昌在底下留言回應，「我覺得很可笑，這樣她票會比較多嗎？」（編輯：楊凱翔）1080814