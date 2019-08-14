出席放水燈遊行 總統：基隆正在脫胎換骨

（中央社記者王朝鈺基隆市14日電）傳承165年的鷄籠中元祭今天晚間舉行放水燈遊行，總統蔡英文致詞指出，基隆越來越漂亮，許多重大計劃也都在期程內執行中，每次到基隆都感覺到這座城市正在脫胎換骨。

放水燈遊行的開幕演出，以漳、泉械鬥與西皮、福祿之爭為主軸，邀請亂彈阿翔、林雅雪、采風樂坊及大紅桔劇團協力演出。蔡總統並與基隆市長林右昌一起致贈「闡弘文化」匾額給今年輪值主普的許姓宗親會，隨後與許姓宗親會遊行隊伍行走，宣告遊行正式開始。

蔡總統致詞表示，鷄籠中元祭已有超過百年歷史，能夠在這裡代代相傳，靠的就是各姓氏宗親會的無私付出及鄉親熱情參與。鷄籠中元祭是全台灣保存最完整的祭典科儀，不僅被指定為第1號國家無形文化資產，更列入台灣12大節慶活動。

蔡總統說，為讓中元祭能更加發揚，政府去年特別補助經費協助整建主普壇，讓基隆有現代的建設，也有傳統的文化。中元普渡拜拜祈求國泰民安、平安順利，人在做天在看，認真努力腳踏實地這就是台灣人的做事態度。

蔡總統表示，林右昌也是這樣，他拚市政、拚建設，相信基隆市民大家都看在眼裡，她每次到基隆都感覺到這座城市正在脫胎換骨，相信大家看到眼前的基隆港一定也有一樣的感覺。

蔡總統指出，基隆越來越漂亮，許多重大計劃都在期程內執行中，例如軍港遷移、輕軌捷運等，在林右昌、立法委員蔡適應及基隆市議會議長蔡旺璉的搭配下，基隆的下一個4年一定會更精彩。

林右昌表示，市府每年都在過去的文化及歷史基礎上，希望能在新時代裡重新用不同的文化形式演繹傳統歷史精神，也盼能轉化為台灣共同向前邁進的一股新力量。

遊行結束後，晚間11時將移師到望海巷舉行放水燈儀式，目的在為水上孤魂照路，盼水陸兩界孤魂靖安；深夜0時，各姓氏會在海濱點燃水頭燈，人們相信水頭燈飄得越遠，該姓的運道就越旺。（編輯：戴光育）1080814