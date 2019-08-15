私菸案罰華膳15萬 藍委質疑輕縱要求改正

（中央社記者王揚宇台北15日電）國民黨立法院黨團今天表示，私菸案，財政部關務署僅罰華膳新台幣15萬元，根本是輕縱，也在刻意帶風向，無法接受財政部作為，要求即刻改正，不排除向監察院告發財政部長蘇建榮瀆職。

財政部關務署昨天針對媒體報導「大事化小」，發布新聞稿否認指出，關務署僅是先就華膳空廚保稅倉庫管理不善部分，按現行「海關緝私條例」與「保稅倉庫設立及管理辦法」規定的最高罰鍰，裁罰15萬元。

國民黨立法院黨團副書記長柯志恩、許毓仁、林麗蟬，立委林德福、李彥秀今天在立法院召開「財政部薄懲華航，私菸私了護航誰？」記者會。

柯志恩表示，針對國安人員走私香菸案，目前財政部援引海關緝私條例第35條，把走私香菸解釋為擅自移動貨物，若此邏輯說的通，那是否也可把偷竊行為解釋為擅自移動財務，性騷擾就解釋成擅自移動身體；這個案子還沒定罪就要除罪化，連認錯的態度都沒有。

林德福質疑，財政部難道不能用其他可以罰更重的法條來處理，例如菸酒管理法第46條規定，販賣、運輸、轉讓或意圖販賣、運輸、轉讓而陳列或貯放私菸、私酒者，查獲物查獲時現值超過50萬元者，處查獲物查獲時現值1倍以上5倍以下罰鍰，最高以600萬元為限。

許毓仁則說，關務署把私菸案定義為擅自移動貨物，根本是輕縱，行政部門是否企圖影響司法調查、帶風向。

關務署官員表示，不是只罰15萬，目前僅針對不涉及刑事部分先開罰；另外，案件涉及走私的部份因為還在刑事偵查中，依據行政罰法的「刑事優先」原則，要等調查確定後，有涉及到其他行政裁罰，才會再由相關主管機關辦理。官員也強調，到時候該怎麼處罰就會怎麼處罰，絕非媒體報導的只輕罰15萬元。

民進黨立法院黨團書記長李俊俋接受中央社記者訪問時表示，關務署已說明清楚，是先就華膳空廚保稅倉庫管理不善部分進行處理，而且本案的行政調查還沒完全結束、司法調查也正在進行中，怎麼說這個是在影響司法；休會期間，國民黨還是多充電、了解法案內容，不要一天到晚噴口水。（編輯：鄭雪文）1080815