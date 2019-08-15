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監委指黨職併公職應釋憲 黨政人士：撈過界

最新更新：2019/08/15 20:45

（中央社記者溫貴香台北15日電）監委指社團年資處理條例應釋憲，黨政人士今天表示，根本撈過界，違反權力分立的憲政原則；部分監委基於黨派之私，這樣大膽放水，更讓人質疑監察院這個憲政盲腸存在的意義。

監察委員仉桂美、王美玉今天表示，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第5條與第7條規定有違憲之虞，考試院應儘速聲請解釋憲法，以保障公務員基本權利。

考試院退撫司長陳紹元今天接受中央社訪問時表示，針對此議題，日前台東地方法院行政庭在處理相關訴訟案件時，已對此提出釋憲，且釋憲案已成立並在司法院處理中，考試院未來會依據司法院所提出的爭點配合說明，若未來召開說明會、言詞辯論庭也都出席參與，因此基於已成案，考試院不會對此重複提出釋憲。

黨政人士晚間表示，監委放水黨職併公職，不僅違反公平正義、違背國民期待，監察院甚至還叫考試院去釋憲，根本撈過界，違反權力分立的憲政原則。

黨政人士說，部分監委基於黨派之私，這樣大膽放水，更讓人質疑監察院這個憲政盲腸存在的意義。

這起案件源於，前中央社記者、前監察委員黃肇珩陳情，她於退休時依法請領政務人員退職酬勞金並辦理優惠存款，現因公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例（社團年資處理條例）的規定，除重新核算扣除她在中央社的社團及公保投保年資外，並追繳已經支領的退離給與（優惠存款利息）新台幣543萬元。（編輯：蘇龍麒）1080815

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