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王幼玲張武修等7監委 不同意黨職併公職應釋憲

最新更新：2019/08/16 13:22

（中央社記者游凱翔台北16日電）針對黨職、社團年資併計公職年資提請考試院釋憲案，監委王美玉、仉桂美昨天認為應提釋憲案；但監察院今天表示，監委王幼玲、楊芳玲、張武修等7人出具不同意見書，認為不宜提出。

監察委員仉桂美、王美玉昨天表示，「公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例」第5條與第7條規定有違憲之虞，考試院應儘速聲請解釋憲法，以保障公務員基本權利。

有黨政人士認為，監委放水黨職併公職，不僅違反公平正義、違背國民期待，監察院甚至還叫考試院去釋憲，根本撈過界，違反權力分立的憲政原則。

監察院上午發布新聞稿表示，針對此案，楊芳婉、王幼玲、林盛豐、趙永清、楊芳玲、張武修、高涌誠等7名監察委員出具不同意見書，表明此案不宜由監察院提出。

監察委員表示，當年僅按「黨職併公職年資互相採計要點」（黨職併公職要點），將特定社團與實質與公務人員的年資，併計為公務員年資，但依公務人員退休法，限於依公務人員任用法律任用的現職人員。而公務人員任用法任用的公務人員年資，指該依法任用為公務人員後的年資，並無任何合併其他社會團體服務年資的空間，因此此要點顯然逾越母法的授權。

監委說，大法官釋字及司法院解釋，早已做出黨職人員非公職人員的解釋，該要點擅行規範黨職、團體年資併公職年資的內容，除逾越母法授權範圍，更悖離大法官釋字規定得黨務人員非公務員的憲法解釋，違反法律優位原則及法律保留原則。

監委指出，受益人並無從因違法的行政規則取得財產權利，僅有因該要點產生的信賴事實，所導致的不當得利結果，自然沒有憲法第23條比例原則的適用。（編輯：趙蔚蘭）1080816

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