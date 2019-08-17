高雄火車站民眾靜坐挺香港 綠民代聲援

香港反送中運動持續延燒，全球各地港人也發起各式活動聲援，17日在高雄火車站前也有大批民眾靜坐相挺，民進黨籍立委許智傑（前右2）、市議員高閔琳（前右3）到場力挺。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月17日

（中央社記者程啟峰高雄17日電）817全球抗爭連線集會聲援香港高雄場，今晚在高雄火車站登場，200多名民眾靜坐相挺，民進黨立法委員許智傑及多名高雄市議員到場聲援。

高雄學生逃犯條例關注組繼舉辦「反送中反逃犯條例集會高雄場」及「二手安全帽應援香港高雄場」等活動後，晚間7時又在高雄火車站一樓廣場舉辦靜坐同步響應全球聲援香港活動，現場並設「連儂牆」供民眾貼上便利貼留言，為香港加油。

包括民進黨立委許智傑與高市議員邱俊憲、簡煥宗、高閔琳也到場靜坐聲援。

到場參加活動的林姓民眾說，他擔心今日香港變成明日的台灣，因此特別站出來相挺，他也希望明年總統選舉大家要力挺捍衛台灣自由民主的總統候選人，以免步上香港後塵。

高雄學生逃犯條例關注組媒體聯絡人鄧俊儒說，現場活動全程會拍照錄影，連同「連儂牆」的便利貼留言一併送至香港，聲援香港當地反送中行動。

由於現場沒有事先申請集會遊行，大批警力到場關切並錄影蒐證；鄧俊儒對此表示，台灣的警察是保護民眾的，與香港警察不一樣，面對警方此舉，他反而覺得很放心，因為警方可以保護現場活動安全，不受干擾。（編輯：謝雅竹）1080817

民團「高雄香港學生逃犯條例關注組」17日晚間7時在高雄火車站一樓廣場，舉辦靜坐同步響應全球聲援香港活動，吸引大批民眾到場參與，多數人身穿黑衣，以行動為香港打氣。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月17日

在台港人17日在台灣多處發起撐香港活動，高雄火車站前也集結大批民眾靜坐相挺，民進黨籍立委許智傑也到場聲援，並寫下字句貼上連儂牆，為香港加油。中央社記者程啟峰高雄攝 108年8月17日