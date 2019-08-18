搶攻客家票 民進黨鎖定年輕世代強打經濟牌

（中央社記者葉素萍桃園18日電）民進黨在桃竹苗等傳統客家庄地區，選票結構居於弱勢。雖然總統蔡英文在客家政見著力不少，但民進黨內人士分析，50歲以上的客家族群受人際網絡影響，投票傾向固著，必須靠年輕世代突破藍綠框架。

民進黨內人士表示，比起族群文化等議題，客家年輕人更關心實質的經濟、生活問題，因此民進黨將強打包括減稅、育兒津貼等，能具體減輕民眾民眾生活負擔的政策。

總統蔡英文今天由桃園市長鄭文燦陪同，走訪桃園參拜中壢慈惠堂，並出席民進黨客家部主辦「硬頸台灣客家峰會」開幕式；距離明年大選投票日不到150天，蔡總統搶攻客家票源意味濃厚。

身為屏東客家人，蔡總統從2012年競選總統時，就以「客家妹仔做總統」為號召，推出浪漫台三線等政見；2016年執政後，立法院三讀修正通過客家基本法部分條文，明定客語為國家語言；並成立全國性的講客廣播電台；此外，蔡政府也全面佈建客庄「伯公照護站」照顧客家長輩，並推辦「客庄地方創生優惠貸款」鼓勵返鄉打拚，在客家族群上著力不少。

桃園市長鄭文燦去年以壓倒性的票數，連任成功，改變了桃園過去客家族群較多挺藍的政治版圖。

龍潭出身的民進黨客家部主任魏筠說，客家人比較在乎「人有沒有來」，鄭文燦第一個任期4年內來龍潭就可能來了500次，這裡的客家票不是想像中的鐵板一塊，客庄重視人與人的情感，如果認真經營、傾聽客家的聲音就會有機會。

客家委員會副主委楊長鎮則說，鄉村型態的客庄，人際關係緊密，所以樁腳也被綁很緊；不過，民進黨執政對客家的關注，以苗栗為例，一些國民黨重要派系的頭人（台語，意指地方領袖）「是有感受」，不過，這些能不能直接轉換成選票，還有待觀察。

民進黨內人士也指出，客家族群長期有「萬般皆下品，唯有讀書高」的價值觀，因為書讀得好、考試成績好，客家族群軍公教的比例相對高，因此，對軍公教改革不滿的比例，在客家族群也高。

魏筠表示，客家庄年輕人外移，人口老化，但即使是在竹苗的「綠色沙漠」，時代力量去年仍拿下市議員席次，顯示客家庄還是希望有年輕人出頭，民進黨也應該反思是不是過去經營的根基不夠深，並努力找回年輕人的認同。

魏筠指出，客家部主辦的「硬頸台灣 客家峰會」，找了在地深耕的客家青年分享經驗，就是因為現在客庄很多年輕人、北漂或南漂到大都會，如果可以讓竹苗的青年返鄉創業，政府給予遠中長期輔導，客家青年會回頭支持蔡政府。（編輯：林孟汝）1080818