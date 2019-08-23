民進黨台聯整合達共識 汐止等2立委選區共推人選

（中央社記者溫貴香台北23日電）民進黨秘書長羅文嘉今天表示，與台聯協商達成共識，在抗中保台目標下進行選舉合作，台北市南松山、新北市汐止兩個立委選區將共推並支持一組人參選，相關細節兩週內定案。

時代力量黨主席徐永明今天說，時代力量願意和民進黨對談，尤其時間愈快愈好；在對方已經提名的區域，時力會單方面表達善意，暫停徵召作業。不過，民進黨主席卓榮泰、黨秘書長羅文嘉、黨副秘書長郭昆文上午與台灣團結聯盟主席劉一德、副秘書長王銘源、組織部主任周倪安開會研商2020總統與立委選舉提名相關事宜，與會者表示，會談約1小時，氣氛不錯。

劉一德會後受訪表示，在抗中保台這一塊兩黨要合作，立委選舉部分，新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）台聯黨中央決策會議決定推黨主席親征，兩黨主席有共識以共推一組人參選，共推採民調方式，他雖不贊成民調，但若有公平的機制也不排除用民調產生。

台北市第七選區（信義、南松山）立委選舉，劉一德表示，台聯文宣部主任潘厚勳有強烈的參選意願，但因民進黨已經提名台北市議員許淑華，因此他允諾要回來勸勸潘厚勳可否為大局著想忍耐不選，目前尚無結論，最慢9月初要有結果。

羅文嘉會後受訪表示，兩黨主席確認台聯與民進黨會在「抗中保台」的共同目標下，進行選舉的合作，目前台聯有意提名的兩個選區，包括台北市的松山信義區與新北市的汐止區，雙方將進一步協商討論，確認將支持一組候選人，避免因泛綠票源分散，而讓國民黨提名的立委候選人漁翁得利。

這兩個立委選區將進一步討論，羅文嘉表示，這兩個立委選區最晚兩週內會定案。

新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）時代力量現任立委黃國昌確定不選，改推辦公室主任賴嘉倫應戰。

另外，對於民進黨在松山信義區徵召台北市議員許淑華參選立委，時力批評民進黨打破月初時代力量與民進黨兩黨主席對談的協議，深表遺憾。（編輯：楊凱翔）1080823