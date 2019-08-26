劉一德：賴清德若參選汐止立委 台聯全力支持

2020年立委選舉新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）由誰出戰備受關注，台灣團結聯盟黨主席劉一德（圖）26日表示，如果前行政院長賴清德願意代表綠營參選新北市第12選區立委，台聯將全力支持輔選。中央社記者范正祥攝 108年8月26日

（中央社記者范正祥台北26日電）台灣團結聯盟黨主席劉一德今天表示，如果前行政院長賴清德願意代表綠營參選新北市第12選區（汐止、金山、萬里、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮）立委，台聯將全力支持輔選。

2020年立委選舉新北市第12選區參戰人選受關注，台聯黨中央決策會議日前決定推劉一德參選此區立委，劉一德在1996年曾最高票當選此區國大代表。

劉一德接受中央社記者訪問時表示，如果賴清德願意代表綠營參選新北市第12選區立委，台聯將不推派人選角逐此區立委，而且還將全力支持、輔選賴清德。

劉一德指出，新北市第12選區立委選舉，除非推派賴清德參選，否則由於提名太晚、競選時間緊迫，不管最後本土陣營協商共推的參選人是誰，都會面臨苦戰。

他認為，如果賴清德願意參選新北市第12選區立委，不僅對於賴清德個人而言是重回戰場很好的作戰位置，對於拉抬本土陣營的整體競選聲勢也會有很大助益。

劉一德說，如果賴清德沒有意願代表綠營參選新北市第12選區立委，那麼本土陣營最後將透過協商共推一位參選人，代表台聯參選的他會全力爭取出線。（編輯：林興盟）1080826