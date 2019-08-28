原民部主任遭指綠皮紅骨 卓榮泰秀國民黨證力挺

民進黨原民部主任曾志湘曾是國民黨黨員，被質疑是「綠皮紅骨」，以後是共產黨。民進黨主席卓榮泰（圖）28日上午在中央黨部召開記者會，秀出自己高中時的國民黨證並說若用此標準檢驗民進黨員，「我們會死傷過半」。中央社記者王飛華攝 108年8月28日

（中央社記者葉素萍台北28日電）民進黨原民部主任曾志湘曾是國民黨黨員，被質疑是「綠皮紅骨」，以後是共產黨。民進黨主席卓榮泰今天秀出自己高中時的國民黨證並說若用此標準檢驗民進黨員，「我們會死傷過半」。

今天有週刊報導指出，民進黨祕書長羅文嘉上任後，強勢主導黨內人事，羅文嘉延攬的民進黨原住民族事務部主任曾志湘，過去是國民黨籍，曾發表「共產黨更有辦法的話，當然也歡迎共產黨來領導」；黨內有人向蔡總統說「他（曾志湘）以前是國民黨，現在是民進黨，以後甚至連共產黨都可以！」

卓榮泰今天召開記者會澄清，他說，曾志湘這個人事，是他交給羅文嘉去徵詢，當初羅文嘉與曾志湘並不認識；曾志湘過去的言行代表當時工作背景，在加入民進黨後，能否依要求做好工作才是重點，他當場要求曾志湘要認真輔選山地原住民、平地原住民立委參選人，並讓蔡總統在原民選票再創新紀錄，對現在質疑的人有交代。

卓榮泰說，報導指曾志湘過去是國民黨黨員，現在是民進黨黨員，未來是共產黨員，「這個邏輯太可怕了」，若用此檢驗民進黨黨員，「我們會死傷過半」、「連我自己都曾經是國民黨黨員」。

卓榮泰隨即秀出手機裡面的國民黨黨證，他說，這是民國66年，他還是高中生時的，「那時的黨國時代，誰不是國民黨黨員」，這個黨證他一直保留到現在；他說，曾是國民黨員的民進黨員何其之多，何罪之有，但未來就會變成共產黨員這推論就太遙遠。

他也說，歡迎更多國民黨黨員加入民進黨，其他政黨的成員若對民進黨有信心，也歡迎一起努力。

另外，對於民進黨立委王定宇日前在民進黨中常會以不滿「黨中央人事小圈圈」為由嗆辭中常委，被指與前民進黨青年部主任顏若芳職務「被拔」爭議有關。

卓榮泰也澄清，顏若芳是他在黨主席補選後，第一位徵詢的部門主管，顏若芳就任半年後，黨希望青年工作更年輕化、向下扎根，因此詢問顏是否願意轉任社團部主任，同時兼任黨發言人，並不是「拔掉」她的職務。顏若芳則向他表示，希望直接到競選總部工作，目前工作還在安排中。

卓榮泰表示，徵詢顏若芳到中央黨部任職的過程，沒有人對此人事進行關說，他甚至不知道王定宇會知道、關心這件事。卓榮泰說，在那場中常會後，他也和王定宇解釋，希望王定宇繼續堅守在中常會的工作，希望每次會議都能來參加。（編輯：紀淑芳）1080828

有週刊報導指出，民進黨祕書長羅文嘉上任後，強勢主導黨內人事，羅文嘉延攬的民進黨原住民族事務部主任曾志湘（右），過去是國民黨籍。民進黨主席卓榮泰（左）28日召開記者會澄清，並當場要求曾志湘要認真輔選山地原住民、平地原住民立委參選人，讓總統蔡英文在原民選票再創新紀錄，對現在質疑的人有交代。中央社記者王飛華攝 108年8月28日