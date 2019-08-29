韓國瑜提青年政策 內政部：皆在現行政策範圍內

（中央社記者顧荃台北29日電）國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜今天提出三項青年政策，對此內政部表示，韓國瑜的青年政策並未超出現行政策範圍，政府目前整體青年居住協助政策更為全面完整。

韓國瑜今天提出解決青年貧窮感的「撐腰3策」，包括支持銀行設立自立成家低利貸款、推動老青共居、留才補助，主張要將資金提早挹注在年輕人最艱苦的歲月，讓他們可以築夢、成家。

內政部下午透過新聞稿表示，韓國瑜今天直播中提出青年政策三解方，其中的自立成家基金、青銀共居等想法，已是政府現正推動的政策，政府目前整體青年居住協助政策更為全面完整。

內政部表示，「購屋貸款利息補貼」及財政部辦理的「青年安心成家購屋優惠貸款」已行之有年，這兩種貸款方案提供較優惠的利率，額度也可互相搭配，可以協助有意願買房的年輕家庭適度減輕購屋負擔。

另針對「青銀共居」的構想，內政部說，政府現行強力推動的社會住宅，即是「青銀混合居住」的社區。目前全國社會住宅有13%承租者為長者、30%承租者為青年，並保留低樓層空間，設置幼兒園、青創基地、社福設施、長照設施等綜合性的服務，透過硬體設計及社區活動，引導年輕人及長者自然地接觸交流。

內政部說，總統蔡英文上任後，行政團隊積極推動全面的住宅政策，除興辦20萬戶社會住宅、擴大租金補貼、健全租屋市場，更推動危老重建與都市更新，強化人民的居住安全。（編輯：鄭雪文）1080829