郭台銘：站出來就是希望翻轉台灣經濟

（中央社記者黃國芳嘉義市3日電）鴻海創辦人郭台銘今天拜會嘉義市議會副議長蘇澤峰等人提到，自己站出來就是希望翻轉台灣經濟，也希望打破藍綠、發展經濟，任何一個政黨若無法為人民發展經濟，那就輪流做。

郭台銘說，台灣的選舉太多，藍綠兩黨在輪替，民進黨只想要打敗國民黨，國民黨想取回政權，並沒有專注在建設台灣方面，造成台灣這20年來的困境。

郭台銘也提到課綱改革，他說：「內容都沒有花時間在下一代的科技，都在意識形態，台灣就是意識形態治國，鈔票及科技是沒有顏色，今天自己為什麼會站出來？因為台灣經濟已停滯20年了。」

郭台銘強調今天只談經濟不談政治，他說，自己站出來就是希望翻轉台灣的經濟，也希望打破藍綠，發展經濟，任何一個政黨若無法為人民發展經濟，那就輪流做，全世界都如此，誰能帶動經濟發展，就由誰來承擔。

蘇澤峰表示，與郭台銘的兒子郭守正是透過共同的朋友認識，因認同郭台銘發展台灣經濟的理念，自己一直都是他的忠實粉絲，今天私下會談也沒有聊到雙方合作一事，無需過度政治聯想。

郭台銘準備離開市議會時，一名自稱中間選民陳姓女子上午在議會門口手持大面國旗，大喊「中華民國萬歲、台灣萬歲」，她說，自己支持真正愛中華民國的人，且不分黨派，為台灣人民著想的人；郭台銘則對她豎起大姆指。（編輯：黃世雅）1080903