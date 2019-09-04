政院：尚無港人申請政治庇護 現行法律可因應

（中央社記者顧荃台北4日電）行政院發言人Kolas今天說，正在立院審查的難民法草案對象並未包括香港人，不能把難民法尚未通過視為政府冷漠。她也說，目前沒有港人來台尋求政治庇護，若發生此狀況，現行法律足以因應。

香港反送中運動持續延燒，香港眾志秘書長黃之鋒投書媒體，呼籲台灣訂定難民法。

Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）下午受訪表示，不能把沒有通過難民法，視為政府冷漠跟不處理，這完全是兩件不同的事。難民法草案已經在立法院審議中，且已完成一讀，行政院要尊重立院，況且當時送入難民法草案時，還沒有發生香港反送中的運動，難民法草案適用對象是外國人與無國籍之人，並不適用香港人。

谷辣斯表示，台灣不曾介入香港民主運動，但對香港的關注從來沒有停止，政院的立場就是，台灣現有法律，包括兩岸人民關係條例、香港澳門關係條例，以及香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法，這3個法律跟法規，足以因應因為遭到政治壓迫、來台尋求協助的香港人。

她說，到目前為止，沒有港人來台申請政治庇護，若未來發生此狀況，她可以清楚地說，會按上述3個法律及法規，依個案的狀況處理；個案必須經過行政院認定，是否要給予政治庇護、視為政治犯、或政治被迫害者。

谷辣斯指出，不能以是否通過難民法來推論台灣是否支持香港民主運動，更何況立法曠日費時，如果認為通過難民法可以解決香港問題，是過度推論或期待。行政院長蘇貞昌也多次說，現有法律已經完備，足以讓台灣相關主管機關，面對可能發生的港人來台求援的狀況。（編輯：謝佳珍）1080904