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美對台F-16軍售案
美國國務院已批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，包括66架戰機、75具奇異公司發動機和其他系統。美國國防安全合作署表示，這項軍售符合美國國家、經濟與安全利益，並有助於台灣維持可信國防。
美對台F-16軍售案
新聞專題
美對台F-16軍售案1/23

政院5日可望拍板F-16V特別條例 盼列優先法案

最新更新：2019/09/04 18:00

（中央社記者顧荃台北4日電）美國國務院8月21日批准台灣66架F-16V軍購案，為編列新台幣2500億元的特別預算採購，行政院會明天將討論「新式戰機採購特別條例」草案，並盼列為立院本會期優先法案。

美國國務院已批准軍售台灣總額約80億美元的F-16戰機，包括66架戰機、75具奇異公司發動機和其他系統，空軍將編列2500億元特別預算購買。

國防部日前已針對軍購案擬定「新式戰機採購特別條例」草案送行政院，待明天行政院會通過、並經總統蔡英文公告後，將正式編列預算，送立法院審查。預計本會期將通過，並可望在年底與美方正式簽署發價書。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，政院希望「新式戰機採購特別條例」草案在行政院會通過後，能列為立院本會期優先法案。

Kolas說，除了軍購特別條例與特別預算之外，政院也希望109年中央政府總預算案與印花稅法廢止案能列為優先法案，目前總預算案已送入立院，印花稅廢止案最快將排入12日的行政院會。

至於其他的優先法案清單，Kolas說，還須待討論，目前尚未出爐。（編輯：李信寬）1080904

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