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被質疑住總統套房 韓辦：公開道歉否則提告

最新更新：2019/09/08 15:35

（中央社記者陳朝福高雄8日電）高雄市立委擬參選人吳佩蓉在臉書PO文，質疑高雄巿長韓國瑜去年競選市長期間入住萬豪酒店總統套房。韓國瑜競選辦公室今天發布新聞表示，請吳佩蓉3天內公開道歉，否則提告。

吳佩蓉擬參選高雄市前金、新興、鼓山等第六選區立委，在臉書以「再踢爆！韓國瑜膳宿費高達94萬元，疑似住萬豪總統套房？」PO文，並質疑韓國瑜的庶民形象。

韓國瑜競選辦公室表示，有關於吳佩蓉指稱萬豪酒店住總統套房並不是事實。當時是團隊的成員為台北開會行程而入住3天，入住的是普通客房。

韓國瑜競選辦公室指出，所有的膳宿費為助選的貴賓和團隊的食宿費用，一切競選費用皆符合政治獻金法規定及會計師認證。

韓國瑜競選辦公室強調，有關於韓國瑜妻子李佳芬入住也為不實消息，當天在台北跑行程接受飛碟電台唐湘龍的專訪後，即返回準備隔天黃金週造勢，並無在台北停留。

韓國瑜競選辦公室請吳佩蓉3天內公開道歉，否則將委請律師提告。市長競選時的政治獻符合政治獻金法及會計師認證，監察院也已上網公告，再次呼籲有心人士，任何不實的謠言或爆料，請先查明，否則將依法提告。（編輯：林沂鋒）1080908

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