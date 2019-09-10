民團憂數位身分證程序瑕疵 將訴請監委調查

（中央社記者陳俊華台北10日電）台灣人權促進會秘書長邱伊翎今天說，明年將換發數位身分證，但到現在還沒看到細部規劃，更有個資外洩風險，恐造成國安疑慮；民團將請監委調查，看行政院推動過程是否有程序瑕疵。

內政部規劃明年10月起換發印製數位身分識別證（New eID），台灣人權促進會、民間司法改革基金會、台灣受試者保護協會等團體上午在立法院舉行「沒程序、沒隱私的數位身分證，民間團體訴請監委調查」記者會。

邱伊翎表示，明年將全面換發數位身分證，今年3月規劃案也已經發包出去，很遺憾到現在都還沒看到規劃案內容，這麼重大的政策，政府有沒有做好影響評估，是把全國人民的個資隱私完全拋在腦後，民間團體要請監察委員介入調查，看看政策方向是否有問題。

邱伊翎說，內政部將換發數位身分證當作行政事務、技術性問題，卡片只是一把可以開通資料庫的鑰匙，裡面沒有存放任何資料，並保證沒有資安問題；但這絕對不只牽涉技術層面問題，整個案子是關於國安的招標，全國人民資料可以輕易跟外部資料串連，甚至有外洩風險，都可能造成國安疑慮。

台灣人權促進會專案經理何明諠說，內政部推動數位身分證程序中，在3月規劃案招標時，外部專家全部都是卸任公務員，因為長期處於行政機關內部，公正性讓人無法信任；規劃案至今沒有公開，卻在6月就招標新台幣33億元的卡片印製案，若細部規劃有問題要修正，成本非常大。

何明諠表示，民間團體將陳請監察委員調查，程序是否有瑕疵，並追究相關人員的法律責任，並呼籲內政部，既然數位身分證的計畫案都已經被行政院核定，細部規劃也應立即公開，讓全民檢視政策是否合理。

民間司改會執行委員林煜騰表示，憲法保障人民隱私權，每個人能決定個資揭露方式與範圍，但內政部卻把人民隱私置於高風險中，沒說清楚卡片會蒐集多少個人資料，也不知道資料會如何被政府使用，自然產生侵害隱私疑慮。若沒完善規劃及風險評估，就把所有身分識別資訊整合到一張數位身分證中，恐會像特洛伊木馬，為人民資訊自主權、甚至國家安全，「帶來不可預測的災難」。

台灣受試者保護協會理事長林綠紅說，政策推動過程中，除舉辦一次公民審議會議，卻沒舉辦公聽會或其他讓民眾表達意見的機制，政府不該只是單方的政策說明，應雙向聽取民眾意見。（編輯：黃國倫）1080910