2019縣市首長施政滿意度 地方政府引為政策參考

（中央社台北10日電）天下雜誌今天發布「2019年縣市首長施政滿意度調查」結果，對於公布的調查成績，各地方首長都表示，民調可以作為政策方向的參考，將對不足的項目補強。

天下雜誌今天發布「2019年縣市首長施政滿意度調查」結果，由屏東縣長潘孟安奪冠，六都中的台北市長柯文哲、台中市長盧秀燕和高雄市長韓國瑜分別為倒數前3名。

獲得第4名的桃園市長鄭文燦表示，當市長要專注，要一步一腳印，市政是累積的，他感謝市民的支持與市府團隊的努力。

新北市長侯友宜則拿到第7名，他表示，相信所有民眾都期待市長努力認真的做事，民調高跟低，都用平常心來面對，務實的面對所有挑戰。

台南市長黃偉哲排名第14，台南市政府表示，市長黃偉哲上任未滿一年，許多建設與計畫都在逐步推動中，這次評比所凸顯的不足之處，市政府會盡全力改善。

獲得第2名的連江縣長劉增應表示，感謝鄉親的支持與肯定，縣府團隊會繼續努力服務鄉親，有不足的地方縣府也會改進，將全力打造馬祖成為幸福城市。

新上任就獲得排名第3的花蓮縣長徐榛蔚表示，上任後每天專心在縣政，只跟自己比賽，政策、福利、縣政執行都應該符合鄉親需求，期許不斷往前走。

台東縣長饒慶鈴獲第5名，她表示，拿到新任首長中第2名，對她來說是鼓勵也是激勵，將思考各項政策，並強調利用「開放、整合、創新」三應用程式讓台東升級。

新竹市長林智堅在此次排行從去年第8名進步到第6名。他表示，每次媒體民調都為市府施政重要參考，他會與各業務單位一同檢討各項指標，深入了解待加強部分。

獲得第8名的嘉義市長黃敏惠表示，嘉義市客觀資源不如六都，但是嘉義市有決心，以最有溫度的戰鬥團隊，結合民間力量一起，繼續為嘉義市的未來打拚。

調查第9名的基隆市長林右昌說，相較其他縣市而言，基隆市的資源比較有限，「在大家都在進步的時候，我們能夠維持在前段班的表現實屬不易」。

獲得第10名的嘉義縣長翁章梁表示，所有的民調好或壞都會作為施政的參考，在許多客觀環境及資源上相對不足，然而縣府並不以此自限，希望盡速提升嘉義的各項基礎建設。

排名第11的金門縣長楊鎮浯表示，每個排名的細項裡，才是真正反映鄉親對哪個施政區塊是滿意或不滿意，更重要的是找出鄉親不滿意的區塊，努力去改善這一塊。

南投縣長林明溱此次排名第12，南投縣政府說明，這次成績出現明顯落差，應該和重大新聞事件及當前政治氛圍相關，縣府團隊會繼續努力，爭取民眾支持。

雲林縣長張麗善排名第13，雲林縣政府新聞處長周柏吟表示，雖然雲林縣各項資源相對有限，財政也較為拮据，相較於去年首長施政滿意度大幅進步4名，將持續努力推動各項縣政發展。

澎湖縣長賴峰偉排名第15名，總體競爭力第9。他指出，成績有持續進步，獲得縣民的肯定，未來在縣政推動上，要更加努力，符合民意需求。

新竹縣長楊文科獲第16名，他表示，媒體民調是縣府施政的重要參考依據，評比好的地方，將虛心接受，若要加強的部分，也會積極改進。

排名第17的宜蘭縣長林姿妙說，她上任以來，成功推動免費營養午餐，媽祖文化節也辦得相當成功，更積極推動交通建設。縣府會繼續腳踏實地，努力認真做事。

苗栗縣長徐耀昌排名第18，苗栗縣政府計畫處表示，這項調查進行期間，縣長的棄土案官司尚未宣判，加上縣境內發生石虎路殺案件以及財政狀況不佳，縣府團隊將持續致力資源效益極大化。

彰化縣長王惠美的施政滿意度在22個縣市中，排名第19，也是6都以外排名最後的縣市。王惠美對此僅透過彰化縣政府簡短回應，會更努力，以符合縣民的期待。（編輯：謝雅竹）1080910