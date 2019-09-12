政院拍板廢印花稅 將由中央補足財源

（中央社記者顧荃台北12日電）行政院會今天通過廢止印花稅法，根據財政部資料，印花稅屬於地方稅，105年至107年分別收入新台幣106億、111億、122億元，廢止後暫由中央編列預算補足。法案後續送立院審議。

財政部長蘇建榮出席院會後記者會時表示，待立院通過廢止印花稅後，因為廢止印花稅造成的地方稅收損失，中央一定會補足。短期內，來不及編列預算的年度，由主計總處籌措財源，110年後由財政部賦稅署編列年度預算補足；未來將會納入財政收支劃分法修正草案，做通盤處理。

蘇建榮指出，由賦稅署編列預算補足地方稅收，這並不是首創做法，2004年土地增值稅減半徵收、2009年遺產贈與稅從50%降到10%，至今還是每年由賦稅署編列預算補足地方稅收。中央補足的財源也是地方自由運用，對地方財政自主性不會有影響。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）表示，今天院會中僅高雄市副市長葉匡時發言提到印花稅議題，葉匡時希望廢止印花稅後，地方稅收入能維持，但並非反對廢止印花稅。

財政部賦稅署署長李慶華說明，印花稅主要課徵範圍為收據、契約憑證，具體類型有4種，第1種為銀錢收據，稅率為收據金額的千分之4或押標金額的千分之1，第2種為買賣動產契據，稅率為每件新台幣12元，第3種及第4種為承攬契據及典賣、讓受及分割不動產契據，皆按收據金額的千分之1課徵。繳納對象為立約或立據人。

她說，印花稅自民國23年開始徵收，因年代久遠，有許多實務爭議，包括課稅稅基不合時宜、存在重複課稅疑慮、憑證性質認定爭議、完稅方式不易控管、在國外簽約規避稅負、稅源流動地方爭稅等問題。

李慶華說，因此依中央法規標準法第21條第2款規定辦理廢止，預期未來立法院通過後，將可達到消除對納稅義務人交易過程的干擾、降低交易成本促進經濟成長、減稅利益全民受惠等效益。（編輯：黃國倫）1080912