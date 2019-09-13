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首頁 / 政治

李孟居家屬首度發表公開信 盼儘速釐清案情

最新更新：2019/09/13 15:47

（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）李孟居家屬今天首度發表公開信指出，盼能儘速釐清案情，早日團聚，不希望過多政治因素，讓李孟居處境更為艱困。

李孟居親屬今天透過聯合報首度發表公開聲明表示，將持續透過陸委會、海基會努力與協助，設法與中國大陸相關單位建立良好的溝通管道，以掌握李孟居的概況及權益，盼能儘速釐清案情，早日團聚。

公開信指出，盼依循中國大陸的法律規範，委任律師代表家屬前往探視李孟居，了解案情的始末並予以辯護，以保障權利，也表達家屬想探視的意願，期盼陸方單位給予協助。

公開信表示，在8月20日確定李孟居失蹤後，家屬並沒有委託任何朋友、單位或政黨代為發言，任何媒體與政黨的轉述、揣測與預設立場，都不能代表家屬言論。

公開信指出，在查明李孟居為何被拘留原因前，希望各界不要有過多的揣測與散播言論，也不希望過多政治因素，讓李孟居處境更為艱困。若有需要，往後一樣發表公開聲明。

公開信表示，盼大家給家屬更多的空間，並尊重家屬隱私，讓家屬能持續釐清案情與後續處理，能心無旁騖做最大的努力及準備。（編輯：張銘坤）1080913

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