申請連署截止日將至 郭台銘幕僚：仍未獲指令

（中央社記者王承中、顧荃台北15日電）中選會受理申請總統、副總統選舉被連署人17日截止，鴻海創辦人郭台銘動向備受外界注目，雖然郭台銘近日大動作與柯、王見面，又退出國民黨，但參選與否，郭台銘幕僚表示仍未接獲指令。

2020總統大選將在明年1月11日投票，中選會從9月13日起至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人。郭台銘日前則透過幕僚表示，若要參選，將會獨立參選，不依靠任何政黨，因此會在17日申請截止前對外說明參選與否，如今只剩兩天的時間，郭台銘的一舉一動都備受各界注目。

從7月15日國民黨公布初選民調結果後，郭台銘的未來動向便是各界關注的焦點，雖然郭台銘第一時間選擇出國沉澱，但郭陣營也開始進行重組，重整發言團隊、招募新血。而郭台銘返台後，則始終與國民黨保持一定的距離，但卻傳出與台北市長柯文哲、前立法院長王金平結盟參選總統。

雖然郭陣營持續否認三方結盟，而表示對於志同道合、為台灣好的都是合作的對象，但三人在8月23日共同出席823紀念活動，被稱作合體，而在中秋節前夕，三方幕僚更是連袂前往中選會了解總統連署相關事宜，隨後郭台銘以贈送月餅的名義，與柯文哲到新竹拜廟並拜會柯爸柯媽，也到立法院拜會王金平，種種動作被解讀為三方已完成結盟。

在傳出郭台銘要爭取國民黨主席時，郭台銘罕見透過郭台銘辦公室發布聲明，批評這種只想到藍綠和政治分贓的舊思維需要改變。12日更是大動作宣布退出國民黨，並親筆寫下退黨聲明，批評國民黨迂腐，「把政黨利益放在國家利益之前」。

外界猜測郭台銘將在中秋節連假前往中選會申請成為總統被連署人，但郭台銘在13日透過臉書的影片表示，要陪家人，跟好友聚會，與打球，「中秋節不會到中選會」，大家可以好好過節，並祝福大家中秋節快樂。現在無黨一身輕，中秋節就是團圓的日子，會四代同堂一起過節，他現在覺得身體健康、家庭團圓、幸福是最重要的，最希望享受天倫之樂。

不過，郭台銘也不忘重提初選政見「0至6歲國家養」，他說，年輕朋友要趕快加油，台灣不能沒有小孩，會沒有前途。

17日截止日將至，對於郭台銘是否要宣布參選，蔡沁瑜今天告訴中央社記者，目前幕僚都還沒有接獲相關的指令，選或不選都存乎於郭台銘的一心，連假期間很多好友拜訪，勸阻、勸進的聲音都有 ，郭台銘本身也非怯戰或好戰的人，請再給郭台銘一點時間考慮清楚。

至於若要參選的話，是否有在徵詢副手人選，蔡沁瑜指出，因為很怕見光死，所以目前的副手徵詢作業是否有在進行、程度或是人選，幕僚都不知道，都是郭台銘一人在處理，包含日前的退黨聲明也是郭台銘一人處理。

中選會表示，中秋連假的13日到15日期間，3天共有19人前來領表，3組申請登記為總統、副總統選舉被連署人，13日有兩組，分別為黃多玉與張幼薇，以及藍信祺與胡宗偉；昨天登記的第三組為曾坤炳與黃源誠。（編輯：蘇志宗）1080915