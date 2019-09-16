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首頁 / 政治

本土社團：籲請政府即刻積極救援李孟居

最新更新：2019/09/16 17:59

（中央社記者葉素萍台北16日電）台灣社、台灣北社、台灣中社、台灣東社、台灣客社、台灣教師聯盟等本土社團今天發表共同聲明，嚴厲譴責中國無端拘禁李孟居等台灣公民，籲請政府即刻以最積極方式進行救援。

本土社團指出，國人李孟居日前入境中國深圳，驚傳「被失蹤」達20餘日，始經中國國台辦證實「涉嫌危害國家安全」而「被審查」，宛如李明哲事件「被失蹤」、「被逮捕」、「被監禁」重演。

本土社團表示，從李明哲案到李孟居案，中國表面上宣稱執行中國的法律，然而外界所見，卻是讓台灣人在不明原因下「被失蹤」，得不到律師協助、無法接見親友，也拒絕台灣政府介入關切，進行證據的搜查及審訊。完全不符合中國本身的法律規定，從涉犯嫌疑到偵查程序，也都是政治犯的套路。意在羅織台灣人入罪，打壓並影響台灣人對中國政府體制的不滿意見。

本土社團呼籲，對中國政府充滿敵意的作為，台灣政府應窮盡一切手段提供必要的協助及救援，避免案件再次走向「被認罪」、「被公審」、「被酷刑」等不人道結果，並應嚴肅向國人警告赴中的危險性，審慎評估與中國交流的國安風險，串連其他先進國家，共同抵制與反抗中國侵害人權的作為。（編輯：紀淑芳）1080916

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