美議員連署挺台 外交部籲國際刑警組織妥適安排

（中央社記者顧荃台北17日電）美國國會47位聯邦眾議員聯名致函呼籲美國行政部門支持我國參與「國際刑警組織」（INTERPOL），外交部今天表示，對美國國會議員以具體行動力挺台灣參與國際組織表達誠摯感謝。

外交部發言人歐江安上午表示，外交部感謝美國行政部門及國會對於台灣參與INTERPOL的支持與有力協助，也呼籲INTERPOL應儘速就台灣參與做妥適的安排。

美國聯邦眾議員匡希恆（John Curtis）等47人聯名致函美國司法部長巴爾（William Barr）與國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo），支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，以免造成全球防治犯罪缺口，徒增世界安全風險。

歐江安表示，該聯名函指出，台灣因不具INTERPOL會員身分，無法迅速與國際社會分享有關犯罪及可疑活動的資訊，形成全球防治犯罪的缺口，徒增世界各國的安全風險。聯名函也建議美國行政部門與台灣政府合作研擬相關協議，強調台灣刑事局對國際犯罪防治可以做出具體的貢獻；建議在INTERPOL執行委員會下次會議中提出支持台灣取得觀察員身分，以爭取其他INTERPOL會員國支持。

歐江安說，該聯名函由匡希恆眾議員發起，並獲聯邦眾議院外交委員會共和黨首席議員麥考爾（Michael McCaul, R-TX）、該委員會亞太小組主席薛爾曼（Brad Sherman, D-CA）、亞太小組共和黨首席議員游賀（Ted Yoho, R-FL）、眾院程序委員會主席麥考文（Jim McGovern, D-MA）、眾院「科學、太空暨科技」委員會主席江笙（Eddie Bernice Johnson, D-TX）等共47位眾議員連署，展現美國國會對台灣參與INTERPOL的跨黨派強勁支持。（編輯：郭萍英）1080917