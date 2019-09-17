更多編輯台推薦新聞：
夜市抵用券上路 2防偽辨識方法讓你知
生活

夜市抵用券上路 2防偽辨識方法讓你知

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了
生活

彩繪石虎俄插畫家抵台 直呼太開心了

九二一地震20年 斷橋危樓都復原了嗎？照片看今昔對比
生活

九二一地震20年 斷橋危樓都復原了嗎？照片看今昔對比

走過震殤 九二一20年特別報導
生活

走過震殤 九二一20年特別報導

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
香港反送中示威者來台 政府協助部分個案就學
首頁 / 政治
新聞專題
呂秀蓮投入總統大選
前副總統呂秀蓮接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，於9月17日與前南投縣長彭百顯搭檔，登記申請連署為獨立總統、副總統參選人。
呂秀蓮投入總統大選
新聞專題
呂秀蓮投入總統大選1/4

呂秀蓮參選總統 鄭文燦：台灣民主的一部分

最新更新：2019/09/17 12:46
桃園市長鄭文燦（圖）17日對於前副總統呂秀蓮參選總統表示，民主政治就是有很多狀況，這是台灣民主的一部分。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月17日
桃園市長鄭文燦（圖）17日對於前副總統呂秀蓮參選總統表示，民主政治就是有很多狀況，這是台灣民主的一部分。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市長鄭文燦今天表示，鴻海集團創辦人郭台銘退選相信經過周全考慮，未來仍可參酌其意見。至於前副總統呂秀蓮參選，鄭文燦說，民主政治有很多狀況，這是台灣民主的一部分。

鄭文燦上午出席家庭服務中心系列宣導活動記者會，對於媒體詢問，郭台銘昨晚宣布退選，鄭文燦表示，郭台銘是基於對國家社會的關懷，因而決定評估總統選舉，郭台銘對國政的關心應該是不會放棄；鄭文燦也認為郭台銘是經過了非常周全的考慮後才決定退選，未來應該也有很多地方可以參酌他的意見。

媒體又提問，呂秀蓮決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，申請獨立參選總統，對此，鄭文燦指出，基本上，所有的人要參選，若是政黨推薦，就有政黨推薦程序，若是獨立參選，就要經過公民連署到達28萬人。

鄭文燦說，呂秀蓮應該是臨時決定接受喜樂島聯盟的推薦，因為原來喜樂島聯盟推薦的是歐崇敬，但後來歐崇敬退選了。鄭文燦覺得民主政治就是有很多狀況，這是台灣民主的一部分。

對於記者詢問，先前傳出郭台銘要參選時國民黨憂心分裂，現在呂秀蓮參選是否會造成民進黨分裂。對此，鄭文燦則表示，其實前副總統離開民進黨也有一段時間了。（編輯：方沛清）1080917

地機族
請繼續往下閱讀
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報