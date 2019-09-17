呂秀蓮參選總統 鄭文燦：台灣民主的一部分

桃園市長鄭文燦（圖）17日對於前副總統呂秀蓮參選總統表示，民主政治就是有很多狀況，這是台灣民主的一部分。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年9月17日

（中央社記者吳睿騏桃園17日電）桃園市長鄭文燦今天表示，鴻海集團創辦人郭台銘退選相信經過周全考慮，未來仍可參酌其意見。至於前副總統呂秀蓮參選，鄭文燦說，民主政治有很多狀況，這是台灣民主的一部分。

鄭文燦上午出席家庭服務中心系列宣導活動記者會，對於媒體詢問，郭台銘昨晚宣布退選，鄭文燦表示，郭台銘是基於對國家社會的關懷，因而決定評估總統選舉，郭台銘對國政的關心應該是不會放棄；鄭文燦也認為郭台銘是經過了非常周全的考慮後才決定退選，未來應該也有很多地方可以參酌他的意見。

媒體又提問，呂秀蓮決定接受喜樂島聯盟及其他政黨的推薦，申請獨立參選總統，對此，鄭文燦指出，基本上，所有的人要參選，若是政黨推薦，就有政黨推薦程序，若是獨立參選，就要經過公民連署到達28萬人。

鄭文燦說，呂秀蓮應該是臨時決定接受喜樂島聯盟的推薦，因為原來喜樂島聯盟推薦的是歐崇敬，但後來歐崇敬退選了。鄭文燦覺得民主政治就是有很多狀況，這是台灣民主的一部分。

對於記者詢問，先前傳出郭台銘要參選時國民黨憂心分裂，現在呂秀蓮參選是否會造成民進黨分裂。對此，鄭文燦則表示，其實前副總統離開民進黨也有一段時間了。（編輯：方沛清）1080917