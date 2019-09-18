海基會：台商憂中共代理人修法 政府允正面回應

（中央社記者繆宗翰台北18日電）海基會發言人蔡孟君今天表示，今年度「大陸台商秋節小型座談會」已在中秋節前後圓滿落幕，台商認為「禁止中共政治代理人」修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義。

她轉述海基會秘書長姚人多在會中表示，已盡一切努力為台商反應心聲，也與相關部門作溝通與說明，政府相關單位都了解台商的疑慮；大陸委員會主任委員陳明通也公開請台商放心。

海峽交流基金會今天下午舉行例行新聞背景說明會，蔡孟君在會中表示，本次台商活動共舉行2場次小型座談會，包括「東南亞國家投資說明會」、「台商座談」以及「聯誼晚宴」3個部分。

蔡孟君表示，台商在座談會上普遍關切「禁止中共政治代理人」修法的議題，認為修法沒有迫切性，希望政府能明確界定範圍與定義，化解台商疑慮，也希望海基會能持續反映台商心聲，協助台商、為台商爭取權益。

她轉述姚人多在會中表達海基會已盡一切努力為台商反應心聲，也與相關部門作溝通與說明，政府相關單位都了解台商的疑慮。陳明通則再三請台商「放心、放心、再放心」。

她提到，台商也在關心明年大選及春節兩岸航班與機票問題，對兩岸重複課稅、增進兩岸青年交流等議題表達意見。

關於這次座談，蔡孟君表示，出席總人數逾300人，其中台商約150人，除中國大陸台商組織「全國台灣同胞投資企業聯誼會」（全國台企聯）總會長李政宏及幾位常務副會長、片區負責人等重要幹部，各地台商協會會長均出席。

她表示，這次活動是依台商的實際需求量身打造。為讓台商出席更具彈性與便利，本次活動規劃2個場次，採小型、不公開型式辦理；並參考台商反映希望協助瞭解新南向國家投資環境與政策，也首度安排東南亞國家投資環境說明。

蔡孟君指出，「東南亞國家投資說明會」由經濟部投資業務處規劃，分別邀請泰國、緬甸、印尼、越南、菲律賓等5國駐台官員、外貿協會代表以及當地台商簡報並分享投資經驗。（編輯：張淑伶）1080918