蔡總統：台灣醫療實力貢獻 中國大陸奪不走

總統蔡英文18日晚間出席醫策會國際醫療照護品質與安全論壇交流晚宴致詞時表示，中國無法奪走台灣的醫療實力與貢獻，強調台灣不論在健保、長照都有許多經驗和國際分享。中央社記者徐肇昌攝 108年9月18日

（中央社記者張茗喧台北18日電）總統蔡英文表示，中國大陸近年雖將台灣排除在世界衛生大會（WHA）之外，但仍無法奪走台灣的醫療實力與貢獻，強調台灣不論在健保、長照都有許多經驗和國際分享。

由國際知名英國醫學期刊（British Medical Journal）及美國健康照護促進協會（Institute for Healthcare Improvement）聯合主辦的2019年國際醫療照護品質與安全論壇亞太年會將於19、20日登場，今年首次由台灣擔任主辦國，共有25國、多達1200人參加，創歷年報名數新高。

主辦這次年會的財團法人醫院評鑑暨醫療品質策進會今天舉辦晚宴，宴請來自各國的嘉賓，蔡總統也親自出席致詞。

蔡總統致詞時表示，相信各界都很清楚台灣的醫療實力，也了解台灣如何運用這個實力打造更健康的世界，即便中國大陸一再以政治因素阻撓台灣參與世界衛生大會（WHA），仍無法奪走台灣的醫療實力與貢獻。此外，台灣不論在健保、長照、醫療科技等層面的經驗，都有許多能和全球醫界分享之處。

醫策會董事長林啓禎接受中央社記者訪問表示，台灣不論在醫療品質、病人安全實力皆有目共睹，也積極派員參加相關的國際會議，因此即便中國大陸多次要求大會更改台灣的國名，仍遭大會直接拒絕。

林啓禎指出，不只如此，大會甚至在2年前就決議讓台灣主辦今年的亞太年會，台灣也是首個以非聯合國會員國身分主辦年會的國家，盼透過這次機會讓世界看到台灣，也和台灣交朋友。

林啓禎強調，醫療照顧品質「沒有最後一哩路」，醫療品質必須不斷改進，同時面臨人口老化、新興傳染病、醫病溝通等挑戰，盼世界各國共同分享經驗，一起愈走愈遠。（編輯：張雅淨）1080918

總統蔡英文（後左2）、衛福部長陳時中（後右2）18日晚間在台北出席醫策會國際醫療照護品質與安全論壇交流晚宴，向與會來賓舉杯致意。中央社記者徐肇昌攝 108年9月18日