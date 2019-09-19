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首頁 / 政治

南韓爆非洲豬瘟 蘇揆：台灣100%查行李守住

最新更新：2019/09/19 12:55
南韓17日爆發非洲豬瘟疫情，以東北亞來說，目前僅剩日本還沒有發生非洲豬瘟疫情。（中央社製圖）
南韓17日爆發非洲豬瘟疫情，以東北亞來說，目前僅剩日本還沒有發生非洲豬瘟疫情。（中央社製圖）

（中央社記者顧荃台北19日電）南韓17日宣布發現首例非洲豬瘟，行政院長蘇貞昌今天表示，現在周邊國家只有台灣跟日本守住，他上任第一天就宣佈疫區旅客手提行李100%檢驗，所以台灣守住了。

蘇貞昌上午在行政院會中表示，非洲豬瘟病毒從中國向外擴散以來，周邊9個國家完全淪陷，17日是南韓淪陷。有人說因為台灣是海島，所以容易防患，「若真如此，為何菲律賓已淪陷？為何到現在只有台灣跟日本守得住？」

蘇貞昌說，這是因為台灣嚴格把關，他上任第一天就到機場宣布疫區來的旅客，手提行李100%檢驗，所以8個多月來，台灣守住了，如果沒有守住的話，端午節就沒有肉粽吃。

蘇貞昌表示，有人邊吃豬肉邊批評政府沒有做事，但如果台灣也淪陷，養豬產業新台幣2000億元產值，不只將有巨大的損失，還要去化600萬頭豬，慘況無法想像。

他說，要請各部會繼續努力，一點都不要掉以輕心，從境外漁船的走私、船員廚餘、邊境管制，絕對不能有任何的鬆懈。（編輯：楊凱翔）1080919

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