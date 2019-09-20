高雄街頭暴力 徐國勇：不能讓模仿擴散效應發生

（中央社記者王揚宇台北20日電）高雄市街頭暴力案件頻傳，內政部長徐國勇今天將南下了解狀況；徐國勇早上在立法院受訪說，街頭鬥毆第一時間要立即掌握所有狀況、處理，不能讓這種模仿還有擴散效應從高雄發生。

高雄市區連日來發生直播主直播站處所遭砸並聚眾滋事，寵物店被砸開槍等事件，內政部警政署刑事局長黃明昭昨天南下高雄市，坐鎮主持專案會議。

徐國勇今天在立法院被記者問到高雄近日的暴力事件，他說，今天預算總質詢結束後，會趕到高雄了解狀況，而警方速度很快，昨天已把8人逮捕，街頭鬥毆第一時間要立即掌握所有狀況、立即處理，像這連續鬥毆3天，甚至還開槍及衝撞警方，都不可取。

徐國勇強調，不能讓這種模仿還有擴散效應從高雄發生，所以請刑事警察局長跟相關人士先到高雄坐鎮、幫助。

記者問徐國勇，高雄市長韓國瑜認為這樣的大動作是在「卡他」？徐國勇表示，他當時到高雄市警察局視察就說，高雄是重中之重的治安重點，因為國民黨總統候選人就在那，所以治安非常重要，但韓國瑜很不高興說為什麼是重中之重。

徐國勇指出，也有總統候選人在台北，但總統蔡英文是現任總統，本來就有維安系統，所有的總統候選人都是重中之重，「他自己不知道是重中之重還不高興，所以我當時就講得很清楚，你是總統候選人又是市長，治安要特別注意，因為跟你自己的安全也有關係」。

記者追問徐國勇，是否認為韓國瑜的解讀太過了；徐國勇表示，韓國瑜這種解讀也許是誤解，希望他能了解，只有治安做好，人民才能安居，只有安居，人民才能樂業，這是最重要的。（編輯：鄭雪文）1080920